{"_id":"6ad85c52a7fd988d480029f2","slug":"himachal-bjp-district-coordinators-17-districts-appointments-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: भाजपा ने 17 जिलों में नियुक्त किए जिला समन्वयक, कई नेताओं को मिला अतिरिक्त दायित्व; देखें पूरी सूची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए 17 जिलों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति की है। प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया की ओर से 21 अक्तूबर 2026 को जारी सूची में अलग-अलग प्रकोष्ठों से जुड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को और व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया है। प्रदेश भाजपा प्रकोष्ठ संकुल के संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने 17 जिलों के लिए जिला समन्वयकों की नियुक्ति की है। इस संबंध में 21 अक्तूबर 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। जारी सूची के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। नियुक्त किए गए नेताओं को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के अतिरिक्त यह दायित्व सौंपा गया है। यानी संगठन में उनकी पहले से निभाई जा रही भूमिका के साथ जिला समन्वय का काम भी रहेगा। भाजपा की इस व्यवस्था में शिक्षा, वरिष्ठ नागरिक, सहकारिता, व्यापार, शहरी निकाय, पूर्व कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पंचायती राज, पर्यटन, देव समाज और औद्योगिक प्रकोष्ठों से जुड़े दायित्व शामिल हैं। विज्ञापन

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चंबा से सिरमौर तक इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

प्रदेश भाजपा की ओर से जारी सूची में चंबा, नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, देहरा, सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, महासू, शिमला, सोलन और सिरमौर को शामिल किया गया है।



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जिलेवार जिला समन्वयकों की सूची



चंबा: प्रो. प्रदीप कुमार वैद्य - प्रदेश सह-संयोजक, शिक्षक प्रकोष्ठ



नूरपुर: मालविका पठानिया - प्रदेश सह-संयोजक, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ



कांगड़ा: चंद्रभूषण नाग - प्रदेश सह-संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ



पालमपुर: तनु भारती - प्रदेश सह-संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ



हमीरपुर: अजमेर ठाकुर - प्रदेश संयोजक, शहरी निकाय प्रकोष्ठ



ऊना: कुलदीप सिंह दयाल - प्रदेश सह-संयोजक, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ



बिलासपुर: पुरुषोत्तम शर्मा - प्रदेश संयोजक, शिक्षक प्रकोष्ठ



देहरा: देवराज शर्मा - प्रदेश संयोजक, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ



सुंदरनगर: किशोर कुमार ठाकुर - प्रदेश सह-संयोजक, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ



मंडी: पाल वर्मा - प्रदेश सह-संयोजक, पंचायती राज प्रकोष्ठ



कुल्लू: चमन कपूर - प्रदेश संयोजक, पर्यटन प्रकोष्ठ



लाहौल-स्पीति: एल्गन बौद्ध - प्रदेश सह-संयोजक, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ



किन्नौर: मोहन नेगी - प्रदेश सह-संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ



महासू: बलदेव रांटा - प्रदेश सह-संयोजक, देव समाज प्रकोष्ठ



शिमला: नरेश चौहान - प्रदेश संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ



सोलन: सुरेंद्र ठाकुर - प्रदेश सह-संयोजक, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ



सिरमौर: मदन शर्मा - प्रदेश सह-संयोजक, औद्योगिक प्रकोष्ठ

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अलग-अलग प्रकोष्ठों के बीच समन्वय पर रहेगा जोर

भाजपा के प्रकोष्ठ विभिन्न सामाजिक और पेशेवर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर संगठनात्मक गतिविधियां संचालित करते हैं। ऐसे में जिला समन्वयकों की नियुक्ति को प्रदेश और जिला स्तर के बीच संपर्क मजबूत करने की व्यवस्था के तौर पर देखा जा सकता है। शिक्षक, व्यापार, सहकारिता, वरिष्ठ नागरिक और पूर्व कर्मचारी जैसे प्रकोष्ठों के लिए नियुक्तियां संगठन को अलग-अलग वर्गों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकती हैं। वहीं पर्यटन, पंचायती राज, देव समाज और औद्योगिक प्रकोष्ठों से जुड़े नेताओं को जिला स्तर पर समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह दायित्व नेताओं की मौजूदा जिम्मेदारियों के अतिरिक्त रहेगा। हालांकि, नियुक्तियों के बाद प्रत्येक जिले में किस तरह की गतिविधियां प्राथमिकता पर रहेंगी, इसका विस्तृत विवरण विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है।