हिमाचल प्रदेश: 151 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 1,359 पदों पर होगी भर्ती, 25 हजार रुपये तक मिलेगा मासिक मानदेय

हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम बढ़ाया है। प्रदेश के 151 सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 1,359 पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेज दिया है। इन पदों पर नियुक्तियां निगम के माध्यम से की जाएंगी। चयनित कर्मचारियों को 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक मासिक मानदेय दिया जाएगा। कर्मचारियों की तैनाती विद्यार्थियों की देखभाल, खानपान व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी गतिविधियों और स्कूलों के अन्य जरूरी कार्यों के लिए की जाएगी।

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