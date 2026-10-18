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Shimla News: कमला नेहरू अस्पताल में मिलेगा आंचल एप का प्रशिक्षण

Sun, 18 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:55 PM IST
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health news shimla
गर्भधारण के साथ ही महिलाओं का डाटा होगा अपडेट
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अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। कमला नेहरू अस्पताल में जपाइगो के आंचल एप से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। आशा वर्करों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एप के माध्यम से गर्भधारण के साथ ही महिलाओं का डाटा अपडेट होगा। उन्हें एप के माध्यम से कई प्रकार के अलर्ट भेजे जाएंगे ताकि सुरक्षित प्रसव हो सके और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी को भी रोका जा सके। एप से समय पर महिलाओं की जांच और उपचार दिया जा सकेगा।

जपाइगो की ओर से यह एप तैयार किया गया है जो प्रसव से पहले और बाद जांच में लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ प्रसव होने के बाद बच्चे के टीकाकरण से संबंधित जानकारी भी एप के माध्यम से दी जाएगी। नवजात के पोषण के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। विभाग की ओर से जल्द ही एप को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले प्रशिक्षण कार्य नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से पूरा किया जा रहा है। उधर, कमला नेहरू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसएस नेगी ने बताया कि एप से संबंधित आशा वर्कर और सीएचओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस एप का फायदा सीधे तौर पर गर्भवती महिलाओं को मिलेगा ताकि समय पर जांच और उपचार मिल सके।
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