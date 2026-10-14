सरकारी नाैकरी: हिमाचल प्रदेश में 767 नर्सों की नियुक्ति, 1300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया तेज की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेजों में सहायक स्टाफ नर्सों के 650 और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 117 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। 1300 सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में सहायक स्टाफ नर्सों के 500 अतिरिक्त पद भरने को मंजूरी दी गई है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट के 123 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इनमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के 84 और स्वास्थ्य विभाग के 39 पद शामिल हैं।

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