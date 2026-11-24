Shimla News: बच्चे की हाजिरी से परीक्षा परिणाम तक, मोबाइल पर मिलेगी हर जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभिभावकों और स्कूल के बीच संवाद मजबूत करने के लिए शुरू किया केवीएस संवाद एप
खास खबर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं, कक्षा में क्या पढ़ाया गया और परीक्षा में उसका प्रदर्शन कैसा रहा, अब अभिभावक घर बैठे एक क्लिक पर यह सभी जानकारियां हासिल कर सकेंगे।
केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविएस) ने अभिभावकों और स्कूल के बीच संवाद मजबूत करने के उद्देश्य से केवीएस संवाद एप शुरू किया है। इसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई और स्कूल से जुड़ी विभिन्न जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों में कागजी कामकाज कम करने और अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए यह पहल की है। एप के माध्यम से अभिभावक बच्चों की रोजाना उपस्थिति, पाठ्यक्रम की प्रगति और परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। इसके अलावा बोनाफाइड और बाल शिक्षा भत्ता प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी मिलेगी। एप में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए डिजिटल डायरी और डिजिटल पहचान पत्र की सुविधा दी है।
वहीं छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी और उनके अभिभावक पढ़ाए अध्यायों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकेंगे। संगठन के निर्देशों के बाद शिमला के केंद्रीय विद्यालयों ने भी सभी अभिभावकों को एप डाउनलोड करने के लिए कहा है। राजधानी में दो केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें करीब 2,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संगठन ने सभी स्कूलों को एप पर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को एप डाउनलोड करने और पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक कर रहा है।
विज्ञापन
एप डाउनलोड करना अनिवार्य न हो
अभिभावकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से डिजिटल व्यवस्था शुरू करने की पहल सराहनीय है, लेकिन एप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं हैं, जबकि कुछ को इंटरनेट की धीमी गति के कारण एप इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में डिजिटल व्यवस्था शुरू होने के बावजूद कई परिवार इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
पैनिक होने की जरूरत नहीं : गुप्ता
केंद्रीय विद्यालय जतोग के प्रधानाचार्य मोहित गुप्ता ने बताया कि इस एप के माध्यम से अभिभावक घर बैठे अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति और स्कूल से जुड़ी अन्य जानकारियां देख सकेंगे। इसमें जिन अभिभावकों के मोबाइल फोन में एप सपोर्ट नहीं कर रहा है या उन्हें तकनीकी समस्या आ रही है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह स्कूल पहुंचकर तकनीकी सहायता ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय जाखू के प्रधानाचार्य वीरचंद ने बताया कि केवीएस संवाद एप के बारे में अभिभावकों को पीटीएम के दौरान जागरूक किया जा रहा है। उन्हें एप डाउनलोड करने और इसके इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है।
विज्ञापन
खास खबर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं, कक्षा में क्या पढ़ाया गया और परीक्षा में उसका प्रदर्शन कैसा रहा, अब अभिभावक घर बैठे एक क्लिक पर यह सभी जानकारियां हासिल कर सकेंगे।
केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविएस) ने अभिभावकों और स्कूल के बीच संवाद मजबूत करने के उद्देश्य से केवीएस संवाद एप शुरू किया है। इसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई और स्कूल से जुड़ी विभिन्न जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूलों में कागजी कामकाज कम करने और अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए यह पहल की है। एप के माध्यम से अभिभावक बच्चों की रोजाना उपस्थिति, पाठ्यक्रम की प्रगति और परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। इसके अलावा बोनाफाइड और बाल शिक्षा भत्ता प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी मिलेगी। एप में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए डिजिटल डायरी और डिजिटल पहचान पत्र की सुविधा दी है।
विज्ञापन
वहीं छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी और उनके अभिभावक पढ़ाए अध्यायों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकेंगे। संगठन के निर्देशों के बाद शिमला के केंद्रीय विद्यालयों ने भी सभी अभिभावकों को एप डाउनलोड करने के लिए कहा है। राजधानी में दो केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें करीब 2,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संगठन ने सभी स्कूलों को एप पर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को एप डाउनलोड करने और पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक कर रहा है।
विज्ञापन
एप डाउनलोड करना अनिवार्य न हो
अभिभावकों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से डिजिटल व्यवस्था शुरू करने की पहल सराहनीय है, लेकिन एप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं हैं, जबकि कुछ को इंटरनेट की धीमी गति के कारण एप इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में डिजिटल व्यवस्था शुरू होने के बावजूद कई परिवार इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
पैनिक होने की जरूरत नहीं : गुप्ता
केंद्रीय विद्यालय जतोग के प्रधानाचार्य मोहित गुप्ता ने बताया कि इस एप के माध्यम से अभिभावक घर बैठे अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति और स्कूल से जुड़ी अन्य जानकारियां देख सकेंगे। इसमें जिन अभिभावकों के मोबाइल फोन में एप सपोर्ट नहीं कर रहा है या उन्हें तकनीकी समस्या आ रही है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह स्कूल पहुंचकर तकनीकी सहायता ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय जाखू के प्रधानाचार्य वीरचंद ने बताया कि केवीएस संवाद एप के बारे में अभिभावकों को पीटीएम के दौरान जागरूक किया जा रहा है। उन्हें एप डाउनलोड करने और इसके इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है।