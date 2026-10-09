Shimla News: डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी से बचने के ग्रामीणों को सिखाए गुर

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संवाद न्यूज एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)। नित्थर उप तहसील की देहरा पंचायत में शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय साक्षरता पहल के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर की अध्यक्षता पंचायत के पूर्व उपप्रधान जितेंद्र ठाकुर ने की। शिविर में वित्तीय साक्षरता केंद्र आनी सेंटर हेड गुलपाल ठाकुर और निरमंड ब्लॉक फैसिलिटेटर अंजू ठाकुर उपस्थित रही। उन्होंने लोगों को वित्तीय साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बैंक खाते, बचत की आदत, बैंकिंग सुविधाओं का सही उपयोग और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार बारे जागरूक किया। पेंशन का महत्व, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन की उपयोगिता बारे जागरूक किया। बैंकिंग शिकायत और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग सहित अन्य विषयों के बारे में अपने विचार रखें।