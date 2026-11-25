Shimla News: सीमित आय से बढ़ रहा है आर्थिक बोझ एक लाख करोड़ पहुंचा कर्ज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
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कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक वक्ताओं ने लगाया आरोप
देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं महंगाई
बेरोजगारी और बढ़ रहे कृषि संकट पर जताई चिंता
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने प्रदेश की सीमित आय और बढ़ते आर्थिक बोझ पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
कम्युनिस्ट पार्टी की दो दिवसीय बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ओंकार शाद ने की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई। पार्टी ने केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बहाल करने और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट लगातार बढ़ रहा है। छह महीनों में महंगाई में वृद्धि हुई है। थोक महंगाई दर अगस्त में 9.92 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई। खाद्य वस्तुओं, जैसे दूध, प्याज, दालों, तेल और सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इससे आम जनता, विशेषकर गरीब और मेहनतकश वर्ग के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 9,698.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,836.84 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया। पार्टी का कहना है कि इन नीतियों के कारण देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी तथा कृषि संकट बढ़ा है।
पार्टी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का विरोध करते हुए 1,526 स्कूलों को बंद करने और 12,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली होने पर चिंता जताई। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के सैकड़ों पद रिक्त हैं। कृषि क्षेत्र में सूखे और सरकारी नीतियों के कारण सेब उत्पादन पिछले 15 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एसआईआर लागू न करने की मांग भी उठाई।
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पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। इसके अलावा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। 20 दिसंबर को बूथ स्तर पर जनता की अदालत लगाई जाएगी। एसआईआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित कर भेजा जाएगा। वहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं महंगाई
बेरोजगारी और बढ़ रहे कृषि संकट पर जताई चिंता
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने प्रदेश की सीमित आय और बढ़ते आर्थिक बोझ पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
कम्युनिस्ट पार्टी की दो दिवसीय बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ओंकार शाद ने की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई। पार्टी ने केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बहाल करने और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट लगातार बढ़ रहा है। छह महीनों में महंगाई में वृद्धि हुई है। थोक महंगाई दर अगस्त में 9.92 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई। खाद्य वस्तुओं, जैसे दूध, प्याज, दालों, तेल और सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इससे आम जनता, विशेषकर गरीब और मेहनतकश वर्ग के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 9,698.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,836.84 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया। पार्टी का कहना है कि इन नीतियों के कारण देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी तथा कृषि संकट बढ़ा है।
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पार्टी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का विरोध करते हुए 1,526 स्कूलों को बंद करने और 12,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली होने पर चिंता जताई। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के सैकड़ों पद रिक्त हैं। कृषि क्षेत्र में सूखे और सरकारी नीतियों के कारण सेब उत्पादन पिछले 15 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एसआईआर लागू न करने की मांग भी उठाई।
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पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। इसके अलावा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। 20 दिसंबर को बूथ स्तर पर जनता की अदालत लगाई जाएगी। एसआईआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित कर भेजा जाएगा। वहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।