Shimla News: थकान व कमजोरी को नजरअंदाज न करें, एनीमिया के हो सकते हैं लक्षण
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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ढली स्कूल में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में डॉ. शिवानी ठाकुर ने छात्राओं को दी सलाह
पौष्टिक खानपान, हरी सब्जियां करें भोजन में शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। लगातार थकान रहना, कमजोरी महसूस होना और चक्कर आना शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।
राजधानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढली में शनिवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवानी ठाकुर ने छात्राओं को एनीमिया के लक्षणों और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को पौष्टिक खानपान अपनाने, हरी सब्जियां खाने और मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि शरीर में खून की कमी से बचने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। छात्राएं अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें।
डॉ. शिवानी ठाकुर ने बताया कि किशोरावस्था में शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। मासिक धर्म की शुरुआत के बाद शरीर को नियमित चक्र स्थापित करने में कुछ समय लग सकता है। शुरुआती दौर में मासिक चक्र का नियमित होने में समय लगना सामान्य है। उन्होंने छात्राओं को सलाह दी कि मासिक धर्म के दौरान सामान्य से अधिक रक्तस्राव होने या किसी अन्य असामान्य परेशानी की स्थिति में इसे नजरअंदाज न करें। उप प्रधानाचार्य चंद्रप्रभा चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सत्य प्रकाश और शिक्षिका पूनम ठाकुर भी मौजूद रहीं।
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छात्राओं की परिचर्चा...
मासिक धर्म की मिली जानकारी
अपराजिता कार्यक्रम में हमें महिला स्वास्थ्य, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने और समय-समय पर सैनिटरी पैड बदलने की महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सभी को इस विषय में जागरूक होना चाहिए।
-कनिका, बारहवीं कक्षा
मासिक धर्म सामान्य शारीरिक प्रक्रिया
डॉक्टर ने बताया कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। कार्यक्रम से हमें इस विषय पर खुलकर बात करने का आत्मविश्वास मिला है।
-गुनगुन, बारहवीं कक्षा
एनीमिया के लक्षणों की जानकारी जरूरी
एनीमिया के लक्षणों के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। लगातार थकान और कमजोरी खून की कमी के संकेत हो सकते हैं। यह जानकारी सभी के लिए उपयोगी है।
-रिया, दसवीं कक्षा
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पर डॉक्टर से करें बात
डॉक्टर ने महिला स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। छात्राओं को समझना चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होने पर खुलकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए।
-स्नेहा, ग्यारहवीं कक्षा
सही खानपान की मिली सलाह
कार्यक्रम में बताया कि शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। अब हम अपने खानपान पर विशेष ध्यान देंगी।
-श्रद्धा, बारहवीं कक्षा
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पौष्टिक खानपान, हरी सब्जियां करें भोजन में शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। लगातार थकान रहना, कमजोरी महसूस होना और चक्कर आना शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।
राजधानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढली में शनिवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवानी ठाकुर ने छात्राओं को एनीमिया के लक्षणों और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को पौष्टिक खानपान अपनाने, हरी सब्जियां खाने और मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि शरीर में खून की कमी से बचने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। छात्राएं अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें।
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डॉ. शिवानी ठाकुर ने बताया कि किशोरावस्था में शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। मासिक धर्म की शुरुआत के बाद शरीर को नियमित चक्र स्थापित करने में कुछ समय लग सकता है। शुरुआती दौर में मासिक चक्र का नियमित होने में समय लगना सामान्य है। उन्होंने छात्राओं को सलाह दी कि मासिक धर्म के दौरान सामान्य से अधिक रक्तस्राव होने या किसी अन्य असामान्य परेशानी की स्थिति में इसे नजरअंदाज न करें। उप प्रधानाचार्य चंद्रप्रभा चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सत्य प्रकाश और शिक्षिका पूनम ठाकुर भी मौजूद रहीं।
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छात्राओं की परिचर्चा...
मासिक धर्म की मिली जानकारी
अपराजिता कार्यक्रम में हमें महिला स्वास्थ्य, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने और समय-समय पर सैनिटरी पैड बदलने की महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सभी को इस विषय में जागरूक होना चाहिए।
-कनिका, बारहवीं कक्षा
मासिक धर्म सामान्य शारीरिक प्रक्रिया
डॉक्टर ने बताया कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। कार्यक्रम से हमें इस विषय पर खुलकर बात करने का आत्मविश्वास मिला है।
-गुनगुन, बारहवीं कक्षा
एनीमिया के लक्षणों की जानकारी जरूरी
एनीमिया के लक्षणों के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। लगातार थकान और कमजोरी खून की कमी के संकेत हो सकते हैं। यह जानकारी सभी के लिए उपयोगी है।
-रिया, दसवीं कक्षा
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पर डॉक्टर से करें बात
डॉक्टर ने महिला स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। छात्राओं को समझना चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होने पर खुलकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए।
-स्नेहा, ग्यारहवीं कक्षा
सही खानपान की मिली सलाह
कार्यक्रम में बताया कि शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। अब हम अपने खानपान पर विशेष ध्यान देंगी।
-श्रद्धा, बारहवीं कक्षा