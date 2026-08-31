Shimla News: पूर्व महिला प्रधान का मानहानि दावा खारिज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। कोटखाई की महासू पंचायत की पूर्व प्रधान सरोज कंवर द्वारा दायर 65 लाख रुपये के मानहानि के मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई कोर्ट) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने वादी का दावा आधारहीन पाते हुए याचिका को हर्जाने के साथ निरस्त करने का आदेश दिया है। पूर्व प्रधान का आरोप था कि हलाइला निवासी अनंत राम नेगी ने निजी रंजिश में उनके खिलाफ थाने में झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थीं जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। सुनवाई के दौरान वादी कोर्ट में अपनी मानहानि और वित्तीय नुकसान से जुड़ा ठोस सबूत या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सकीं। अदालत ने पाया कि वादी ने प्रतिवादी द्वारा उन पर पहले से किए 50 लाख के केस की जानकारी भी छिपाई थी। संवाद
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