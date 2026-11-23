Shimla News: विंटर कार्निवल पर निगम ने हटाई पाबंदी, रिज पर फिर सजेंगे स्टॉल
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
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समर फेस्टिवल की तर्ज पर रिज मैदान पर लगेंगी दुकानें, संजौली और कसुम्पटी में भी होंगे स्टॉल
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जेनजी तय करेंगे कलाकारों के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 25 दिसंबर से शुरू होने वाले शिमला विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम ने इस बार कार्निवल के दौरान रिज मैदान पर दुकानें और स्टॉल लगाने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही संजौली और कसुम्पटी में भी स्टॉल सजाए जाएंगे।
सांस्कृतिक संध्याओं और स्टार नाइट में कौन से कलाकार प्रस्तुति देंगे, इसका फैसला शहर के लोगों की पसंद के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से खासकर जेनजी से राय मांगी जाएगी। विंटर कार्निवल की तैयारियों को लेकर सोमवार को टाउनहॉल में महापौर सुरेंद्र चौहान और उपमहापौर उमा कौशल की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें सात दिवसीय आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि कार्निवल में शामिल होने वाले कलाकारों के चयन में जनता की राय को भी प्राथमिकता दी जाएगी। खासकर युवाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे, ताकि उनकी पसंद के कलाकारों को कार्यक्रम में बुलाया जा सके।
पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी फैशन शो और वॉयस ऑफ शिमला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए लीजेंड क्रिकेट लीग और साइकलिंग जैसी खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल की जाएंगी। पिछले साल शहर के कारोबारियों के विरोध के चलते रिज मैदान पर दुकानें और स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी थी। इस बार नगर निगम ने यह पाबंदी हटाने का फैसला लिया है। निगम का उद्देश्य कार्निवल के दौरान लोगों को खरीदारी और मनोरंजन के अधिक विकल्प उपलब्ध करवाने के साथ आयोजन के लिए राजस्व जुटाना भी है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समर फेस्टिवल के दौरान भी रिज मैदान पर स्टॉल लगाए जाते हैं। इसी तर्ज पर नगर निगम अपने आयोजन में भी स्टॉल लगाने की व्यवस्था करेगा।
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उपनगरों में भी सजेंगे स्टॉल, बनेंगे सेल्फी पॉइंट
विंटर कार्निवल का आयोजन केवल रिज मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। संजौली के एसपीएम मैदान और कसुम्पटी की एसडीए पार्किंग में भी स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्थानों पर शाम सात बजे तक रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम और डीजे पार्टी आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा पारंपरिक वाद्ययंत्रों के कार्यक्रम भी होंगे। रिज मैदान के नए परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां लोग तस्वीरें ले सकेंगे। नगर निगम कार्निवल के आयोजन के लिए एसजेवीएन, विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकों से भी आर्थिक सहयोग मांगेगा। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि विंटर कार्निवल सात दिन तक चलेगा। 31 दिसंबर की रात 12 बजे नए साल का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कार्निवल की तैयारियों की समीक्षा के लिए हर सप्ताह बैठक भी आयोजित की जाएगी।
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सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जेनजी तय करेंगे कलाकारों के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 25 दिसंबर से शुरू होने वाले शिमला विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम ने इस बार कार्निवल के दौरान रिज मैदान पर दुकानें और स्टॉल लगाने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही संजौली और कसुम्पटी में भी स्टॉल सजाए जाएंगे।
सांस्कृतिक संध्याओं और स्टार नाइट में कौन से कलाकार प्रस्तुति देंगे, इसका फैसला शहर के लोगों की पसंद के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से खासकर जेनजी से राय मांगी जाएगी। विंटर कार्निवल की तैयारियों को लेकर सोमवार को टाउनहॉल में महापौर सुरेंद्र चौहान और उपमहापौर उमा कौशल की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें सात दिवसीय आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि कार्निवल में शामिल होने वाले कलाकारों के चयन में जनता की राय को भी प्राथमिकता दी जाएगी। खासकर युवाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे, ताकि उनकी पसंद के कलाकारों को कार्यक्रम में बुलाया जा सके।
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पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी फैशन शो और वॉयस ऑफ शिमला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए लीजेंड क्रिकेट लीग और साइकलिंग जैसी खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल की जाएंगी। पिछले साल शहर के कारोबारियों के विरोध के चलते रिज मैदान पर दुकानें और स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी थी। इस बार नगर निगम ने यह पाबंदी हटाने का फैसला लिया है। निगम का उद्देश्य कार्निवल के दौरान लोगों को खरीदारी और मनोरंजन के अधिक विकल्प उपलब्ध करवाने के साथ आयोजन के लिए राजस्व जुटाना भी है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समर फेस्टिवल के दौरान भी रिज मैदान पर स्टॉल लगाए जाते हैं। इसी तर्ज पर नगर निगम अपने आयोजन में भी स्टॉल लगाने की व्यवस्था करेगा।
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उपनगरों में भी सजेंगे स्टॉल, बनेंगे सेल्फी पॉइंट
विंटर कार्निवल का आयोजन केवल रिज मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। संजौली के एसपीएम मैदान और कसुम्पटी की एसडीए पार्किंग में भी स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्थानों पर शाम सात बजे तक रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम और डीजे पार्टी आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा पारंपरिक वाद्ययंत्रों के कार्यक्रम भी होंगे। रिज मैदान के नए परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां लोग तस्वीरें ले सकेंगे। नगर निगम कार्निवल के आयोजन के लिए एसजेवीएन, विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकों से भी आर्थिक सहयोग मांगेगा। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि विंटर कार्निवल सात दिन तक चलेगा। 31 दिसंबर की रात 12 बजे नए साल का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कार्निवल की तैयारियों की समीक्षा के लिए हर सप्ताह बैठक भी आयोजित की जाएगी।