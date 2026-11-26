Shimla News: वन विभाग मुख्यालय में मनाया संविधान दिवस
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के मुख्यालय टॉलैंड में वीरवार को संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) सुशील कुमार सिंगला ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ाया और उसकी शपथ दिलाई। इस मौके पर सुशील कुमार सिंगला ने कहा कि भारतीय संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उच्च आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। संवाद
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