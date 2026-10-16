Shimla News: नर्सिग स्टाफ को दिया सीओएलएस प्रशिक्षण
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और वार्ड अटेंडेंट को कम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट (सीओएलएस) का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को हृदय गति रुकने (कार्डियक अरेस्ट) की स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की जानकारी दी गई। विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर एनेस्थीसिया विभाग की ओर से यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. अजय सूद ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्त्वपूर्ण होते हैं। समय पर प्रभावी चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने से मरीज के जीवित बचने की संभावना बढ़ सकती है। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रो. अजय सूद, प्रो. दारा नेगी, प्रो. रमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कार्तिक स्याल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंकिता चौहान और डॉ. आतिश दीपांकर मौजूद रहे। ब्यूरो
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