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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   CM Sukhu announcements: Three govt schools in the Churah will be affiliated with CBSE; 1,500 rupees to women

सीएम सुक्खू का एलान: चुराह क्षेत्र के तीन सरकारी स्कूल सीबीएसई से होंगे संबद्ध, महिलाओं को मिलेंगे 15-15 साै

Wed, 04 Nov 2026 04:16 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 04:16 PM IST
सार

विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चुराह क्षेत्र की 15 हजार महिलाओं को सरकार के चार साल पूरे होने के बाद 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

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CM Sukhu announcements: Three govt schools in the Churah will be affiliated with CBSE; 1,500 rupees to women
चुराह में जनसभा के दाैरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के तीन सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की घोषणा की। इनमें हिमगिरी, थल्ली और झझाकोठी के स्कूल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चुराह क्षेत्र की 15 हजार महिलाओं को सरकार के चार साल पूरे होने के बाद 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तहसीलों में इंतकाल की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसके अलावा अन्य आवश्यक सेवाओं को भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए तहसीलों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

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