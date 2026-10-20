फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   chopal youth arrested six grams heroin riuni shimla

शिमला: चौपाल में छह ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 12:18 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 20 Oct 2026 12:18 PM IST
सार

शिमला जिले के चौपाल में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिउणी क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छह ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन
chopal youth arrested six grams heroin riuni shimla
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौपाल पुलिस ने रिउणी क्षेत्र में एक युवक को छह ग्राम चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सौरभ पुत्र अर्जुन, निवासी नेरवा, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन


गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दी दबिश
पुलिस के अनुसार, 19 अक्तूबर को पुलिस थाना चौपाल की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नियमानुसार रिउणी क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने सौरभ की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक पॉलीथीन की पुड़िया बरामद हुई। जांच करने पर उसमें छह ग्राम चिट्टा पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना चौपाल में मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी के पास नशीला पदार्थ कहां से आया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed