हिमाचल प्रदेश: चंडीगढ़ से शिमला और रामपुर से रिकांगपिओ तक हवाई संपर्क, पर्यटन को मिल सकती है नई उड़ान
हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में संजौली हेलीपोर्ट से रामपुर तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, जिसे आगे रिकांगपिओ तक जोड़ा गया है। चंडीगढ़ और शिमला के बीच हवाई संपर्क के साथ यह पहल पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के नए विकल्प खोल सकती है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अपनी खूबसूरती, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दूर-दराज बसे गांवों के लिए पहचाने जाते हैं। यहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना कई बार केवल दूरी का नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों से जूझने का सफर भी होता है। घुमावदार सड़कें, पहाड़ी रास्ते और लंबी यात्राएं प्रदेश के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। ऐसे में संजौली हेलीपोर्ट, शिमला से रामपुर तक शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा पहाड़ों में आवागमन की तस्वीर बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है। राजधानी शिमला से रामपुर और आगे किन्नौर की ओर जाने वाले यात्रियों को पहाड़ी मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। मौसम, सड़क की स्थिति और यातायात जैसी परिस्थितियां यात्रा को प्रभावित कर सकती हैं।
इस सेवा की निर्धारित समयसारिणी के अनुसार हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजकर 55 मिनट पर संजौली हेलीपोर्ट से उड़ान भरकर सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर रामपुर पहुंचेगा। इसके बाद सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर रामपुर से रिकांगपिओ के लिए उड़ान भरेगा और सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर वहां पहुंचेगा।
वापसी में हेलीकॉप्टर सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर रिकांगपिओ से रवाना होकर दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर रामपुर पहुंचेगा। इसके बाद दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर रामपुर से उड़ान भरकर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर संजौली पहुंचेगा।
पर्यटन को मिल सकती है नई गति
रामपुर बुशहर अपनी ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और आसपास के खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्रों के कारण विशेष महत्व रखता है। वहीं, किन्नौर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक संस्कृति और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है।
हालांकि, पर्यटन को वास्तविक बढ़ावा तभी मिलेगा, जब हवाई सेवा के साथ स्थानीय परिवहन, ठहरने की सुविधाओं और पर्यटन स्थलों तक पहुंच की व्यवस्था भी मजबूत हो। नियमित उड़ानें और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बुकिंग व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सेवा का महत्व केवल पर्यटन तक सीमित नहीं होता। कई बार लोगों को सरकारी कार्यों, व्यावसायिक जरूरतों, शिक्षा और अन्य आवश्यक कामों के लिए जिला मुख्यालय या राजधानी तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे में वैकल्पिक हवाई संपर्क यात्रा के विकल्प बढ़ा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी बेहतर हवाई कनेक्टिविटी उपयोगी साबित हो सकती है, हालांकि नियमित यात्री सेवा को अपने आप में आपातकालीन चिकित्सा या एयर एंबुलेंस सेवा नहीं माना जा सकता।
इस सेवा की उपयोगिता इस बात से भी तय होगी कि स्थानीय निवासियों के लिए टिकट कितने सुलभ हैं और उड़ानों की उपलब्धता उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप है या नहीं।
क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ का उद्देश्य देश के उन क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है, जहां हवाई परिवहन के विकल्प सीमित हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में ऐसी सेवाएं भौगोलिक चुनौतियों के बीच संपर्क सुविधाएं बढ़ाने का एक माध्यम बन सकती हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रामपुर क्षेत्र के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी परिवहन संबंधी कठिनाइयों को समझा था। इसके बाद संजौली और रामपुर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। इस मार्ग पर संचालन के लिए पवन हंस लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संजौली से रामपुर तक हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हिमाचल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे यात्रियों को एक नया विकल्प मिला है और रामपुर के साथ रिकांगपिओ तक हवाई संपर्क का दायरा बढ़ा है। लेकिन इस पहल की दीर्घकालीन सफलता केवल सेवा शुरू होने से नहीं, बल्कि उसके नियमित संचालन, यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप समयसारिणी, उचित किराये और सीटों की उपलब्धता से तय होगी। यदि इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, तो यह सेवा पहाड़ों में सफर को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई संभावनाएं दे सकती है।
पहाड़ों में विकास का अर्थ केवल नई सुविधाएं शुरू करना नहीं, बल्कि उन सुविधाओं को आम लोगों के लिए उपयोगी और सुलभ बनाना भी है। संजौली से रामपुर तक शुरू हुई यह हवाई सेवा इसी दिशा में एक नई उम्मीद के रूप में देखी जा सकती है।
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