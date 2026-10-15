शिमला: चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विवाद, अधीक्षक पर महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप
शिमला के अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में अधीक्षक के खिलाफ महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला की लिखित शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आंतरिक शिकायत समिति को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस), चमियाना में अधीक्षक के खिलाफ एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला अस्पताल में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात है। उसने इस संबंध में अस्पताल के प्राचार्य को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करवा दी है। मामले की जांच अस्पताल की आंतरिक शिकायत समिति (इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी) कर रही है। समिति के सदस्यों को जल्द जांच रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा सके।
आंतरिक शिकायत समिति ने शुरू की जांच
जानकारी के अनुसार, बुधवार को समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान महिला की ओर से लगाए गए आरोपों और संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
फाइल जांचने के बहाने देर तक बैठाने का आरोप
शिकायत में महिला ने अधीक्षक पर कथित तौर पर बड़ी-बड़ी बातें करने और फाइल जांचने के नाम पर उसे अधिक समय तक बैठाकर रखने के आरोप लगाए हैं। महिला ने इसके अलावा भी कई आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
प्राचार्य ने शिकायत मिलने की पुष्टि की
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्राचार्य डॉ. ब्रिज शर्मा ने महिला की ओर से शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और जांच की जिम्मेदारी आंतरिक शिकायत समिति को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है।