शिमला: चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विवाद, अधीक्षक पर महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप

अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस), चमियाना में अधीक्षक के खिलाफ एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला अस्पताल में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात है। उसने इस संबंध में अस्पताल के प्राचार्य को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करवा दी है। मामले की जांच अस्पताल की आंतरिक शिकायत समिति (इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी) कर रही है। समिति के सदस्यों को जल्द जांच रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा सके।

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