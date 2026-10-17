बिलासपुर: बरोटा में बिजली बोर्ड के फोरमैन ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना क्षेत्र की बरोटा पंचायत के बरोटा गांव में बिजली बोर्ड में कार्यरत 28 वर्ष के फोरमैन शुभम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार रात करीब आठ बजे घर के कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत नीचे उतारकर घुमारवीं अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

विज्ञापन





जानकारी के अनुसार शुभम शुक्रवार शाम को अपने घर पर मौजूद था। रात करीब आठ बजे उसकी मां और पत्नी कमरे में पहुंचीं तो उसे फंदे से लटका पाया। यह दृश्य देखकर दोनों घबरा गईं और उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत शुभम को नीचे उतारा और उपचार के लिए घुमारवीं अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।