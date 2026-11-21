Shimla News: ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण एक दिसंबर से
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के मशोबरा में महिलाएं ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट और शृंगार कौशल का प्रशिक्षण लेंगी। महिलाओं के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिसंबर से शुरू होगा। इसका आयोजन यूको आरसेटी संस्था शिमला की ओर से निशुल्क किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को केंद्र में रहने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को कंप्यूटर पर बेसिक ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट के अलावा फेशियल, स्किन केयर, क्लीनअप, फेस ब्लीचिंग और आइब्रो शेपिंग सहित ब्यूटी पार्लर से जुड़े विभिन्न कौशल सिखाए जाएंगे। संस्था के समन्वयक प्रवीण शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण 35 दिन तक चलेगा। इसके लिए इच्छुक महिलाएं संस्था के मशोबरा स्थित केंद्र में पहुंचकर पंजीकरण करवा सकती हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। संवाद
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