Shimla News: जुन्गा अस्पताल में एंबुलेंस बंद चालक की कमी से है दिक्कत

चालक प्रतिनियुक्ति परमें दे रहा सेवाएंचमियाना वार्ड के जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने इस मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारी या आपातस्थिति में परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाई थी। हालांकि संबंधित चालक को दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के कारण एंबुलेंस सेवा शुरू नहीं हो पाई है।