Shimla News: जुन्गा अस्पताल में एंबुलेंस बंद चालक की कमी से है दिक्कत
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
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अस्पताल को अगस्त में मिली थी एंबुलेंस
चालक प्रतिनियुक्ति पर चमियाना
में दे रहा सेवाएं
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जुन्गा सिविल अस्पताल में एंबुलेंस दो माह से अस्पताल के बाहर खड़ी है। चालक की कमी के कारण मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। 19 अगस्त को एक एनजीओ की ओर से अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाई थी लेकिन दो माह बीतने के बाद भी इसकी सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। अस्पताल में तैनात चालक को प्रतिनियुक्ति पर चमियाना भेजा है। इस कारण एंबुलेंस का संचालन नहीं हो पा रहा है।
चमियाना वार्ड के जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने इस मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारी या आपातस्थिति में परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाई थी। हालांकि संबंधित चालक को दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के कारण एंबुलेंस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाते समय विभाग और सरकार को पत्र लिखकर चालक को वापस भेजने की मांग की थी। इसके बावजूद अब तक इस मांग पर कार्रवाई नहीं हुई है। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि आपातस्थिति में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एंबुलेंस की सुविधा न होने से मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन दो माह बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
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चालक प्रतिनियुक्ति पर चमियाना
में दे रहा सेवाएं
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जुन्गा सिविल अस्पताल में एंबुलेंस दो माह से अस्पताल के बाहर खड़ी है। चालक की कमी के कारण मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। 19 अगस्त को एक एनजीओ की ओर से अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाई थी लेकिन दो माह बीतने के बाद भी इसकी सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। अस्पताल में तैनात चालक को प्रतिनियुक्ति पर चमियाना भेजा है। इस कारण एंबुलेंस का संचालन नहीं हो पा रहा है।
चमियाना वार्ड के जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने इस मामले में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारी या आपातस्थिति में परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाई थी। हालांकि संबंधित चालक को दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के कारण एंबुलेंस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाते समय विभाग और सरकार को पत्र लिखकर चालक को वापस भेजने की मांग की थी। इसके बावजूद अब तक इस मांग पर कार्रवाई नहीं हुई है। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि आपातस्थिति में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एंबुलेंस की सुविधा न होने से मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए अस्पताल को एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन दो माह बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
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