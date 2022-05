{"_id":"628fa6db42461f31db06dfdd","slug":"airplane-helicopter-parts-will-be-made-in-himachal-s-bilaspur-hundreds-will-get-employment","type":"story","status":"publish","title_hn":"Industrial Investment: हिमाचल के बिलासपुर में बनेंगे हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर के कलपुर्जे, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंगल ठाकुर, बरठीं (बिलासपुर) Published by: Krishan Singh Updated Fri, 27 May 2022 02:37 AM IST