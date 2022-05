{"_id":"628bafdae87e2c2bc762c944","slug":"aiims-himachal-125-beds-will-be-available-in-the-first-phase-pm-modi-himself-will-launch-in-the-end-of-june","type":"story","status":"publish","title_hn":"AIIMS Himachal: पहले चरण में 125 बिस्तरों की मिलेगी सुविधा, जून अंत में पीएम मोदी खुद करेंगे शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरोज पाठक, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Published by: Krishan Singh Updated Tue, 24 May 2022 05:00 AM IST