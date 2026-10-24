Shimla News: घोड़ों पर सवार लव और कुश की झांकियों के साथ निकाली शोभायात्रा
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर ढोल चिमटे की तान पर हुआ नगर कीर्तन
बाजार में जगह-जगह नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का हुआ स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर शनिवार को शहर में विशाल शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान घोड़ों पर सवार लव-कुश की झांकियां लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं।
भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी की ओर से नगर कीर्तन दोपहर तीन बजे कृष्णानगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुआ। बैंड-बाजों के साथ निकली यह शोभायात्रा गंज बाजार होते हुए सीटीओ चौक पहुंची। इसके बाद लोअर बाजार होते हुए शेर-ए-पंजाब तक गई और वहां से वापस मंदिर पहुंची। शोभायात्रा में लव-कुश के अलावा हनुमान, शिव-पार्वती और श्रीराम-सीता की झांकियां भी शामिल रहीं। नगर कीर्तन में प्रस्तुतियां देने के लिए विशेष रूप से पटियाला से भांगड़ा पार्टी और यमुनानगर से बैंड पार्टी बुलाई थी। बाजार में जगह-जगह नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस दौरान जूस, जलेबी और अन्य व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए।
श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की थी। झांकियां देखने और भांगड़े की प्रस्तुतियों का आनंद लेने के लिए बाजार में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। शोभायात्रा भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी के चेयरमैन राजिंद्र काली की अध्यक्षता में निकाली गई। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम 26 अक्तूबर शरद पूर्णिमा तक जारी रहेगा। इस अवसर पर सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू पाना, महासचिव पुनीत नाहर, सचिव नागेश वाल्मीकन, राहुल सल्होत्रा, वित्त सचिव जोगिंदर सिंह, सलाहकार अशोक घारू, प्रचार सचिव प्रीतपाल मट्टू, मीडिया प्रभारी अमित भाटिया और कार्यालय मंत्री अमन घारू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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बाजार में जगह-जगह नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का हुआ स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर शनिवार को शहर में विशाल शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान घोड़ों पर सवार लव-कुश की झांकियां लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं।
भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी की ओर से नगर कीर्तन दोपहर तीन बजे कृष्णानगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुआ। बैंड-बाजों के साथ निकली यह शोभायात्रा गंज बाजार होते हुए सीटीओ चौक पहुंची। इसके बाद लोअर बाजार होते हुए शेर-ए-पंजाब तक गई और वहां से वापस मंदिर पहुंची। शोभायात्रा में लव-कुश के अलावा हनुमान, शिव-पार्वती और श्रीराम-सीता की झांकियां भी शामिल रहीं। नगर कीर्तन में प्रस्तुतियां देने के लिए विशेष रूप से पटियाला से भांगड़ा पार्टी और यमुनानगर से बैंड पार्टी बुलाई थी। बाजार में जगह-जगह नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस दौरान जूस, जलेबी और अन्य व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए।
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श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की थी। झांकियां देखने और भांगड़े की प्रस्तुतियों का आनंद लेने के लिए बाजार में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। शोभायात्रा भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी के चेयरमैन राजिंद्र काली की अध्यक्षता में निकाली गई। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम 26 अक्तूबर शरद पूर्णिमा तक जारी रहेगा। इस अवसर पर सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू पाना, महासचिव पुनीत नाहर, सचिव नागेश वाल्मीकन, राहुल सल्होत्रा, वित्त सचिव जोगिंदर सिंह, सलाहकार अशोक घारू, प्रचार सचिव प्रीतपाल मट्टू, मीडिया प्रभारी अमित भाटिया और कार्यालय मंत्री अमन घारू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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