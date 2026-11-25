{"_id":"6b06e74b6f2e4a3f0e0e4229","slug":"a-loan-taken-from-the-bank-was-not-repaid-now-rs-6315-lakh-must-be-paid-shimla-news-c-19-sml1002-825272-2026-11-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: बैंक से ऋण लेकर नहीं लौटाया

अब देने होंगे 63.15 लाख रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: बैंक से ऋण लेकर नहीं लौटाया अब देने होंगे 63.15 लाख रुपये

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

