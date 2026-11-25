Shimla News: बैंक से ऋण लेकर नहीं लौटाया अब देने होंगे 63.15 लाख रुपये
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
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ऊना की फर्म के खिलाफ अदालत का फैसला
भुगतान न करने पर संपत्ति बेचकर वसूली कर सकेगा बैंक
रुचि सांख्यान
शिमला। ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी-1) चंडीगढ़ के शिमला स्थित कैंप कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पक्ष में फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी एएस नारंग की अदालत ने ऊना की निजी फर्म मैसर्स आस्था पैकर्स और उसके प्रोपराइटर पीयूष शर्मा को बैंक के 63,15,111 रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्धारित रकम का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक को प्रतिवादियों की चल और अचल संपत्तियां बेचकर बकाया राशि वसूलने का अधिकार भी दिया है।
एसबीआई की शिमला स्थित एसएआरबी शाखा ने ऋण की वसूली के लिए डीआरटी में आवेदन दायर किया था। बैंक के अनुसार ऊना स्थित मैसर्स आस्था पैकर्स और उसके प्रोपराइटर को व्यावसायिक उद्देश्य से सीजीटीएमएसई योजना के तहत दो अलग-अलग ऋण दिए थे। इनमें 31 दिसंबर 2018 को 36 लाख रुपये का टर्म लोन और 13 मार्च 2019 को 14 लाख रुपये की कैश क्रेडिट (सीसी) लिमिट मंजूर की गई थी। इस तरह बैंक ने 50 लाख रुपये का ऋण दिया था। बैंक के अनुसार प्रतिवादियों ने समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान नहीं किया। बैंक की ओर से बार-बार आग्रह करने के बावजूद रकम जमा नहीं करवाई गई। इसके चलते 30 अक्तूबर 2021 तक बकाया राशि बढ़कर 63,15,111 रुपये हो गई। इसके बाद बैंक ने आठ नवंबर 2021 को वसूली के लिए डीआरटी में याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान समन जारी होने के बावजूद प्रतिवादी पक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद 14 फरवरी 2024 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही शुरू कर दी गई। बैंक की ओर से अधिवक्ता ने दस्तावेजी साक्ष्य और सहायक महाप्रबंधक का शपथ पत्र अदालत में पेश किया। इनका अवलोकन करने के बाद ट्रिब्यूनल ने बैंक के दावे को सही पाया। आदेश के अनुसार, टर्म लोन के 45,84,406 रुपये पर 11.30 प्रतिशत और सीसी लिमिट के 17,30,705 रुपये पर 11.65 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से आठ नवंबर 2021 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज वसूला जाएगा। ट्रिब्यूनल ने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करते हुए दोनों पक्षों को 30 दिसंबर 2026 को रिकवरी अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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शिमला। ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी-1) चंडीगढ़ के शिमला स्थित कैंप कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पक्ष में फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी एएस नारंग की अदालत ने ऊना की निजी फर्म मैसर्स आस्था पैकर्स और उसके प्रोपराइटर पीयूष शर्मा को बैंक के 63,15,111 रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्धारित रकम का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक को प्रतिवादियों की चल और अचल संपत्तियां बेचकर बकाया राशि वसूलने का अधिकार भी दिया है।
एसबीआई की शिमला स्थित एसएआरबी शाखा ने ऋण की वसूली के लिए डीआरटी में आवेदन दायर किया था। बैंक के अनुसार ऊना स्थित मैसर्स आस्था पैकर्स और उसके प्रोपराइटर को व्यावसायिक उद्देश्य से सीजीटीएमएसई योजना के तहत दो अलग-अलग ऋण दिए थे। इनमें 31 दिसंबर 2018 को 36 लाख रुपये का टर्म लोन और 13 मार्च 2019 को 14 लाख रुपये की कैश क्रेडिट (सीसी) लिमिट मंजूर की गई थी। इस तरह बैंक ने 50 लाख रुपये का ऋण दिया था। बैंक के अनुसार प्रतिवादियों ने समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान नहीं किया। बैंक की ओर से बार-बार आग्रह करने के बावजूद रकम जमा नहीं करवाई गई। इसके चलते 30 अक्तूबर 2021 तक बकाया राशि बढ़कर 63,15,111 रुपये हो गई। इसके बाद बैंक ने आठ नवंबर 2021 को वसूली के लिए डीआरटी में याचिका दायर की।
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सुनवाई के दौरान समन जारी होने के बावजूद प्रतिवादी पक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद 14 फरवरी 2024 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही शुरू कर दी गई। बैंक की ओर से अधिवक्ता ने दस्तावेजी साक्ष्य और सहायक महाप्रबंधक का शपथ पत्र अदालत में पेश किया। इनका अवलोकन करने के बाद ट्रिब्यूनल ने बैंक के दावे को सही पाया। आदेश के अनुसार, टर्म लोन के 45,84,406 रुपये पर 11.30 प्रतिशत और सीसी लिमिट के 17,30,705 रुपये पर 11.65 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से आठ नवंबर 2021 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज वसूला जाएगा। ट्रिब्यूनल ने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करते हुए दोनों पक्षों को 30 दिसंबर 2026 को रिकवरी अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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