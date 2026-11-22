Shimla News: अन्नकूट महोत्सव में सजा पकवानों का भव्य दरबार
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:59 PM IST
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तीन सौ परिवारों ने तैयार किए थे व्यंजन
संतों ने दिया नशे से दूर रहने का संदेश
भारतीय संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। न्यू शिमला स्थित अक्षरधाम मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान के समक्ष तरह-तरह के पकवानों, मिठाइयों, फलों और पारंपरिक व्यंजनों का भव्य भोग लगाया गया। यह सभी व्यंजन 300 परिवारों की ओर से तैयार किए थे। अन्नकूट की आकर्षक झांकी को निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस दौरान दिल्ली अक्षरधाम मंदिर से आए संत आर्य पुरुष और विनम्र पुरुष ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए धर्म और अध्यात्म के साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संदेश दिया।
संत आर्य पुरुष ने युवाओं से नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं को अपनी ऊर्जा नशे और गलत गतिविधियों में लगाने के बजाय राष्ट्रसेवा, समाज के उत्थान और सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों के संरक्षण के लिए भी युवाओं से आगे आने का आग्रह किया। प्रवचन के बाद श्रद्धालुओं को भोग का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के सदस्यों ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार, लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा स्थापित की थी, जिसे भगवान स्वामिनारायण ने आगे बढ़ाया और सुदृढ़ किया। बीएपीएस स्वामिनारायण संप्रदाय के वर्तमान प्रकट गुरुदेव महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में विश्वभर के 1,800 से अधिक स्वामिनारायण मंदिरों में हिंदू पर्व और त्योहार भक्ति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं।
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संतों ने दिया नशे से दूर रहने का संदेश
भारतीय संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। न्यू शिमला स्थित अक्षरधाम मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान के समक्ष तरह-तरह के पकवानों, मिठाइयों, फलों और पारंपरिक व्यंजनों का भव्य भोग लगाया गया। यह सभी व्यंजन 300 परिवारों की ओर से तैयार किए थे। अन्नकूट की आकर्षक झांकी को निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस दौरान दिल्ली अक्षरधाम मंदिर से आए संत आर्य पुरुष और विनम्र पुरुष ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए धर्म और अध्यात्म के साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संदेश दिया।
संत आर्य पुरुष ने युवाओं से नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं को अपनी ऊर्जा नशे और गलत गतिविधियों में लगाने के बजाय राष्ट्रसेवा, समाज के उत्थान और सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों के संरक्षण के लिए भी युवाओं से आगे आने का आग्रह किया। प्रवचन के बाद श्रद्धालुओं को भोग का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के सदस्यों ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार, लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा स्थापित की थी, जिसे भगवान स्वामिनारायण ने आगे बढ़ाया और सुदृढ़ किया। बीएपीएस स्वामिनारायण संप्रदाय के वर्तमान प्रकट गुरुदेव महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में विश्वभर के 1,800 से अधिक स्वामिनारायण मंदिरों में हिंदू पर्व और त्योहार भक्ति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं।
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