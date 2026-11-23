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आरोपी कहां से लाते थे चरस, जांच में जुटी पुलिसअमर उजाला ब्यूरोशिमला। नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने रविवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए ठियोग के बहानी गांव में तीन अलग-अलग घरों में एक साथ दबिश दी।पुलिस ने तीनों ठिकानों से करीब आठ किलोग्राम चरस बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी के घर से 5.5 किलोग्राम चरस के अलावा 1,05,690 रुपये नकद और वजन करने वाली मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई और पुलिस की अलग-अलग टीमों ने रविवार तड़के एक साथ तीन घरों में तलाशी अभियान चलाया।पहले मामले में श्याम सिंह के घर से 1.7 किलोग्राम चरस बरामद हुई। वहीं लक्ष्मी नंद के घर की तलाशी के दौरान करीब 900 ग्राम चरस मिली। तीसरे मामले में हरि वल्लभ के घर से 5.5 किलोग्राम चरस, 1,05,690 रुपये नकद और वजन मशीन बरामद की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ ठियोग थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पुलिस तीनों मामलों की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी चरस कहां से लाते थे और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जाती थी।तीन साल में इस साल सबसे अधिक मामलेशिमला पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक व्यावसायिक मात्रा (कमर्शियल क्वांटिटी) के 27 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2025 में छह, 2024 में 14 और 2023 में छह मामले दर्ज हुए थे। इस तरह वर्ष 2026 में दर्ज मामलों की संख्या पिछले तीन वर्षों के 26 मामलों से भी अधिक हो गई है। पुलिस का कहना है कि इस वर्ष बड़े नशा तस्करों और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई केंद्रित की गई है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।