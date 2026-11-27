Shimla News: चरस तस्करी मामले में दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 80 हजार जुर्माना
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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वर्ष 2020 में तारादेवी-टुटू बाइफरकेशन के पास एचआरटीसी बस से बरामद हुई थी 848 ग्राम चरस
विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। विशेष न्यायाधीश शिमला भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 फरवरी 2020 को एसआईयू (विशेष अन्वेषण इकाई) शिमला की टीम एसआई के नेतृत्व में तारादेवी-टुटू बाइफरकेशन के पास गश्त और वाहनों की जांच कर रही थी। दोपहर करीब ढाई बजे शिमला की ओर से आ रही सराहां-चंडीगढ़ रूट की एचआरटीसी बस को जांच के लिए रोका गया। बस में सीट पर बैठे एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने बस चालक कुलदीप सिंह और परिचालक आकाश कौंडल को स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल किया। तलाशी के दौरान राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी का विकल्प चुनने पर तत्कालीन डीएसपी प्रमोद शुक्ला को मौके पर बुलाया। इनकी मौजूदगी में आरोपी महेश निवासी धीरू की माजरी नगर खेड़ा पटियाला की तलाशी ली गई। इस दौरान उसकी कमीज के नीचे शरीर पर सफेद टेप से लपेटकर छिपाए दो पारदर्शी पैकेट बरामद हुए।
पैकेट खोलने पर उनमें से 848 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुधीर शर्मा ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि दोषी द्वारा मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई करीब दो साल 11 माह की अवधि को उसकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।
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विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। विशेष न्यायाधीश शिमला भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 फरवरी 2020 को एसआईयू (विशेष अन्वेषण इकाई) शिमला की टीम एसआई के नेतृत्व में तारादेवी-टुटू बाइफरकेशन के पास गश्त और वाहनों की जांच कर रही थी। दोपहर करीब ढाई बजे शिमला की ओर से आ रही सराहां-चंडीगढ़ रूट की एचआरटीसी बस को जांच के लिए रोका गया। बस में सीट पर बैठे एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने बस चालक कुलदीप सिंह और परिचालक आकाश कौंडल को स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल किया। तलाशी के दौरान राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी का विकल्प चुनने पर तत्कालीन डीएसपी प्रमोद शुक्ला को मौके पर बुलाया। इनकी मौजूदगी में आरोपी महेश निवासी धीरू की माजरी नगर खेड़ा पटियाला की तलाशी ली गई। इस दौरान उसकी कमीज के नीचे शरीर पर सफेद टेप से लपेटकर छिपाए दो पारदर्शी पैकेट बरामद हुए।
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पैकेट खोलने पर उनमें से 848 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुधीर शर्मा ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि दोषी द्वारा मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई करीब दो साल 11 माह की अवधि को उसकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।
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