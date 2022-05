{"_id":"628fbcdecee0bb5dc952de4e","slug":"30-villagers-carried-the-dead-body-of-the-dead-body-of-the-mother-to-home-for-five-hours-on-the-cot","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kullu: 30 ग्रामीणों ने पांच घंटे चारपाई पर उठाकर प्रसूता के शव को पहुंचाया घर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्र पालसरा, संवाद न्यूज एजेंसी, न्यूली (कुल्लू) Published by: Krishan Singh Updated Fri, 27 May 2022 05:00 AM IST