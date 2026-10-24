Shimla News: इको टूरिज्म के तहत संचालित होंगे वन विभाग के 24 रेस्ट हाउस
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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महिला स्वयं सहायता समूहों, युवक मंडलों और अनुभवी स्थानीय लोगों को सौंपी संचालन की जिम्मेदारी
150 रेस्ट हाउस को इको टूरिज्म से जोड़ने की योजना
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की है कवायद
दीक्षा सरोय
शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के 24 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस अब इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जाएंगे। विभाग ने इन रेस्ट हाउस में हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों, युवक मंडलों और अनुभवी लोगों को सौंपी है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वन विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग की योजना चरणबद्ध तरीके से 150 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को इको टूरिज्म के तहत संचालित करने की है। इससे प्रदेश में महिलाओं, युवाओं और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वन विभाग के अनुसार पर्यटक इन रेस्ट हाउस की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। यहां ठहरने की सुविधा के साथ भोजन, साफ-सफाई और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। संचालन की जिम्मेदारी सौंपते समय कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी है।
वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल शिमला के. थिरुमल ने बताया कि इस योजना से स्थानीय समुदाय की आर्थिकी मजबूत होगी और प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। इच्छुक पर्यटक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hpecotourism.com पर जाकर रेस्ट हाउस की बुकिंग कर सकते हैं।
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इन 24 रेस्ट हाउस के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी
वन विभाग ने जिन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस (एफआरएच) और इंस्पेक्शन हट (आई हट) के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें एफआरएच कांगड़ा, एफआरएच सतोबरी, एफआरएच त्रियूंड, एफआरएच मोनाल एट गल्लू, एफआरएच बीड़, एफआरएच जंगल, एफआरएच आंद्रेटा, आई हट धनांग, आई हट मलघोटा, आई हट देओल, एफआरएच कैसधार, एफआरएच मनाली, एफआरएच बरोट, आई हट धार नाग जुब्बड़, आई हट शिलारू, एफआरएच कुमारसैन, एफआरएच तन्नू जुब्बड़, एफआरएच नोगली, एफआरएच गहान, एफआरएच लॉग हट मंडली, एफआरएच बनेठी, एफआरएच सोजा, एफआरएच जिभी और एफआरएच भंडाल शामिल हैं। इनमें आई हट धार नाग जुब्बड़ और एफआरएच तन्नू जुब्बड़ के संचालन की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी है। वहीं, एफआरएच कुमारसैन का संचालन युवक मंडल करेगा। शेष रेस्ट हाउस का संचालन स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाएगा।
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150 रेस्ट हाउस को इको टूरिज्म से जोड़ने की योजना
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की है कवायद
दीक्षा सरोय
शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के 24 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस अब इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जाएंगे। विभाग ने इन रेस्ट हाउस में हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों, युवक मंडलों और अनुभवी लोगों को सौंपी है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वन विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग की योजना चरणबद्ध तरीके से 150 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को इको टूरिज्म के तहत संचालित करने की है। इससे प्रदेश में महिलाओं, युवाओं और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वन विभाग के अनुसार पर्यटक इन रेस्ट हाउस की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। यहां ठहरने की सुविधा के साथ भोजन, साफ-सफाई और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। संचालन की जिम्मेदारी सौंपते समय कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी है।
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वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल शिमला के. थिरुमल ने बताया कि इस योजना से स्थानीय समुदाय की आर्थिकी मजबूत होगी और प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। इच्छुक पर्यटक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hpecotourism.com पर जाकर रेस्ट हाउस की बुकिंग कर सकते हैं।
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इन 24 रेस्ट हाउस के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी
वन विभाग ने जिन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस (एफआरएच) और इंस्पेक्शन हट (आई हट) के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें एफआरएच कांगड़ा, एफआरएच सतोबरी, एफआरएच त्रियूंड, एफआरएच मोनाल एट गल्लू, एफआरएच बीड़, एफआरएच जंगल, एफआरएच आंद्रेटा, आई हट धनांग, आई हट मलघोटा, आई हट देओल, एफआरएच कैसधार, एफआरएच मनाली, एफआरएच बरोट, आई हट धार नाग जुब्बड़, आई हट शिलारू, एफआरएच कुमारसैन, एफआरएच तन्नू जुब्बड़, एफआरएच नोगली, एफआरएच गहान, एफआरएच लॉग हट मंडली, एफआरएच बनेठी, एफआरएच सोजा, एफआरएच जिभी और एफआरएच भंडाल शामिल हैं। इनमें आई हट धार नाग जुब्बड़ और एफआरएच तन्नू जुब्बड़ के संचालन की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी है। वहीं, एफआरएच कुमारसैन का संचालन युवक मंडल करेगा। शेष रेस्ट हाउस का संचालन स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाएगा।