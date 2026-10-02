फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   work from home blackmail case two accused arrested from mumbai

राजस्थान: वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म, मुंबई से दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 02 Oct 2026 10:14 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 02 Oct 2026 10:14 PM IST
सार

जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर युवती को ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने के मामले में मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में कई युवतियों से संपर्क और निजी सामग्री मिलने की बात सामने आई है।
 

विज्ञापन
work from home blackmail case two accused arrested from mumbai
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर युवती को ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म के मामले में वांछित मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कथित सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है।
विज्ञापन


मुंबई से दबोचे गए दोनों आरोपी
पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज सत्येंद्र सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक पंकज यादव के निर्देशन में साइबर सेल ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुंबई के शिवाजी नगर, मानखुर्द निवासी फैजान अहमद और झारखंड के साहेबगंज निवासी, हाल मुंबई निवासी आमीर हुसैन के रूप में हुई है।
विज्ञापन


स्नैपचैट पर मिला था वर्क फ्रॉम होम का झांसा
मामले में 31 अगस्त 2026 को पीड़िता ने महिला थाना जोधपुर ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसने स्नैपचैट पर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन देखा था। संपर्क करने वाले व्यक्ति ने ऑनलाइन काम दिलाने के नाम पर उससे पहचान पत्र और हस्ताक्षर लिए। बाद में सोशल मीडिया रील्स को लाइक, शेयर और रिव्यू करने का काम दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


निजी फोटो-वीडियो लेकर शुरू की ब्लैकमेलिंग
पुलिस के अनुसार, इसी दौरान आरोपी ने टास्क पूरा करने के नाम पर पीड़िता से निजी फोटो और वीडियो हासिल कर लिए। इसके बाद उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो कॉल भी करवाए और रुपये लिए। 11 दिसंबर 2025 को आरोपी जोधपुर आया और पीड़िता को होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी ब्लैकमेलिंग जारी रही।

मोबाइल में मिलीं 30 युवतियों की निजी सामग्री
जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल से करीब 30 युवतियों के निजी वीडियो और चैट मिले हैं। पुलिस को 200 से अधिक युवतियों की प्रोफाइल भी मिली हैं, जिनसे वर्क फ्रॉम होम के नाम पर संपर्क किया गया था। इनमें राजस्थान की करीब 10, मुंबई की 50 से अधिक और देशभर की 200 से अधिक युवतियां शामिल बताई गई हैं। मुंबई में भी एक पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।


दो दिन निगरानी के बाद गिरफ्तारी
साइबर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने मुंबई में दो दिन तक निगरानी और रेकी की। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य लोगों और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed