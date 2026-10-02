राजस्थान: सिरोही में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का मौका, तीन अक्टूबर को कैंपस प्लेसमेंट शिविर

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सिरोही जिला रोजगार अधिकारी राजूसिंह चौहान ने बताया कि 3 अक्टूबर 2026 को कैंपस प्लेसमेंट शिविर सुबह 10 बजे शुरू होगा और उसी दिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि शिविर में शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों का निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा मौके पर ही चयन किया जाएगा।इसके साथ ही सरकार की ओर से संचालित विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत ऋण आवेदन के फॉर्म और प्रशिक्षण आदि के आवेदन पत्र भी शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा भरवाए जाएंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को करियर संबंधी मार्गदर्शन और उपयोगी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।कैंपस प्लेसमेंट शिविर में निजी कंपनियां अपनी रिक्तियों के लिए युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप का सीधा अवसर प्रदान करेंगी। इसमें 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से लेकर स्नातक, आईटीआई आदि योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवा भाग ले सकते हैं।जिला रोजगार अधिकारी ने युवाओं से शिविर में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर रोजगार के इन अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया है। युवाओं के लिए यह शिविर निजी क्षेत्र में नौकरी और इंटर्नशिप हासिल करने का सीधा माध्यम बन सकता है।शिविर में वे नियोजक, संस्थान, कंपनियां और फैक्ट्रियां भी भाग ले सकती हैं, जो नए कर्मचारियों की भर्ती करना चाहती हैं। इसके माध्यम से कंपनियों को जरूरत के अनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय, सिरोही से किसी भी कार्य दिवस में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कार्यालय के दूरभाष नंबर 02972-224142 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।