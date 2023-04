{"_id":"64453fa52499bc4bf20480a8","slug":"weather-rain-and-wind-storm-alert-in-rajasthan-temperature-can-fall-5-degree-celcius-2023-04-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Weather: राजस्थान के 10 जिलों में धूलभरी आंधी-बारिश का अलर्ट, 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Published by: नीरज शर्मा Updated Sun, 23 Apr 2023 07:58 PM IST

Weather: Rain and wind storm alert in Rajasthan, temperature can fall 5 degree celcius राजस्थान के 10 जिलों में धूलभरी आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने रविवार शाम 7 बजे अलर्ट जारी कर अगले 3 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है। प्रदेश में बारिश और आंधी के कारण तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है।

मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, सवाईमाधोपुर जिलों और आसपा के क्षेत्रों में धूलभरी आंधी चलने, हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रहने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही हल्की बारिश, बादल गरजने और बूंदा-बांदी होना की भी चेतावनी जारी की गई है।राजस्थान में एक बार फिर से मौसम ने पलटी खा ली है। पूर्वी राजस्थान में हवा में अचानक ठंडक आ गई है। सीकर, जयपुर, दौसा समेत कई शहरों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी देखने को मिली। रविवार दोपहर बाद से तेज हवाएं और आंधी का दौर शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बादलों की गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटों मे जयपुर,अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनूं, सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, दौसा और बीकानेर में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है।24 और 25 अप्रैल को मौसम सूखा और शुष्क रहने की संभावना है। 26 से 28 अप्रैल तक आंधी और बारिश की सम्भावना है। 26 अप्रैल को दक्षिणी राजस्थान में धूलभरी आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है। 27 और 28 अप्रैल से राजस्थान में एक नया विक्षोभ तंत्र बनेगा। जिससे प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। नए सिस्टम का असर मई के शुरुआती दिनों में भी देखने को मिलेगा।