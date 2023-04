{"_id":"6441557fa467dcb4ee0ad46a","slug":"weather-40-degree-temperature-in-three-districts-of-rajasthan-loo-after-april-22-2023-04-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Weather: चित्तौड़गढ़-कोटा-बांसवाड़ा में 40 डिग्री पार तापमान, राजस्थान में 4 दिन मौसम सूखा रहेगा, 22 से 'लू'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विस्तार

Weather: 40 degree temperature in Three districts of Rajasthan, Loo after april 22 राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रेगिस्तानी प्रदेश में सूरज अब आग उगलने लगा है। तीन जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। जबकि कई जिलों में तापमान इसके नजदीक पहुंच चुका है।

राजस्थान में अगले 4 दिन मौसम शुष्क यानी सूखा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में इस तापमान में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 22 अप्रैल से तापमान में और बढ़ोतरी होगी। बारिश नहीं होने और पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद अब राजस्थान के ज्यादातर भागों में आसमान साफ है, तेज धूप निकलने से गर्मी का ऐहसास सुबह 7.30 बजे से ही लोगों को सड़कों पर होने लगा है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण लोग दिन में पसीने से तरबतर होने लगे हैं। शाम 5.30 बजे तक तेज धूप पड़ने लगी है।प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। प्रदेश के तीन जिलों में तापमान 40 डिग्री पार चला गया है। चित्तौड़गढ़ में 40.6 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 40.4, बांसवाड़ा में 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दिन का तापमान रिकॉर्ड हुआ है। जबकि धौलपुर में 39.7 डिग्री और बारां के अंता में भी 39.1 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच गया है।अजमेर में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भीलवाड़ा में 37.2 डिग्री, अलवर में 35.5, जयपुर में 36.8, झुंझुनूं के पिलानी में 36.3, सीकर में 34.5, उदयपुर के डबोक में 35.6, बाड़मेर में 37.8, जैसलमेर में 37.4, जोधपुर में 36.8, फलौदी में 36.6, बीकानेर में 36.2, चूरू में 36.9, श्रीगंगानगर में 35.2, टोंक में 37.9, बूंदी में 38.3, चित्तौड़गढ़ में 37.4, डूंगरपुर में 37.6, हनुमानगढ़ के संगरिया में 35, सिरोही में 35.6, सवाईमाधोपुर में 38.6, अलवर में 37.9, करौली में 38.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है।3 जिलों को छोड़कर फिलहाल ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। गुरूवार को अलवर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक समेत कई जिलों में गुरूवार को आंधी और धूलभरी हवाएं चलीं। 20 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। पिछले दो दिन से धूलभरी आंधियों का दौर जारी है। लेकिन मौसम विभाग ने चेताया है कि 22 अप्रैल से तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कई जिलों में ‘लू’ का दौर शुरू हो जाएगा।