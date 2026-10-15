राजस्थान: राजकोट में हत्या-लूट कर भागे आरोपी उदयपुर में पकड़े गए, जूते की सोल में छिपाया एक किलो सोना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उदयपुर Published by: उदयपुर ब्यूरो Updated Thu, 15 Oct 2026 05:59 PM IST
सार
राजकोट में हत्या और करोड़ों रुपये के सोना-चांदी की लूट के बाद आरोपी राजस्थान की ओर भागे, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी में पकड़े गए। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार दो आरोपियों के पास से एक किलो सोना मिला, जिसे उन्होंने जूते की सोल में छिपा रखा था।
विज्ञापन
विस्तार
गुजरात के राजकोट में ज्वेलरी फर्म के कर्मचारी की हत्या कर करीब 1.55 करोड़ रुपये का सोना-चांदी लूटने के मामले में उदयपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुखेर थाना पुलिस ने बुधवार देर रात हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान दोनों को पकड़ा। पुलिस ने उनके कब्जे से एक किलो सोना, तीन किलो चांदी का पाउडर और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए सोना जूते की सोल में छिपा रखा था। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को सिरोही पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है।
गुजरात पुलिस से मिले इनपुट पर नाकाबंदी
उदयपुर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि राजकोट में हत्या और लूट की वारदात के बाद गुजरात पुलिस से सूचना मिली थी कि आरोपी राजस्थान की ओर भागे हैं। इसके बाद उदयपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू की। इसी दौरान सुखेर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार पांडे (24), पुत्र रामशपथ पांडे, और शिवम पांडे (26), पुत्र अशोक पांडे के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धानपुर क्षेत्र के निवासी हैं।
विज्ञापन
इस मामले में तीन अन्य साथियों को सिरोही पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया था। उदयपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों से एक किलो सोना और तीन किलो चांदी का पाउडर बरामद किया है। उनकी कार भी जब्त की गई है। आरोपियों को पकड़ने में सुखेर थाना प्रभारी भरत योगी और बड़गांव थाने के एएसआई कृष्णगोपाल की विशेष भूमिका रही। गुजरात पुलिस के उदयपुर पहुंचने पर गिरफ्तार आरोपियों को उसके सुपुर्द किया जाएगा।
1.55 करोड़ रुपये के सोना-चांदी की लूट
यह वारदात गुजरात के राजकोट के थोराला थाना क्षेत्र में हुई थी। जानकारी के अनुसार, तन्वी एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले लालजीभाई सरधरा 14 अक्टूबर 2026 की शाम सुरक्षा गार्ड के साथ फर्म की रिफाइनरी से रिफाइन किया हुआ सोना-चांदी लेने गए थे।
रिफाइनरी से करीब 1.55 करोड़ रुपये कीमत का सोना-चांदी थैले में लेकर जब लालजीभाई गेट से बाहर निकले, तभी वहां पहले से मौजूद युवकों ने थैला छीनने की कोशिश की। इस दौरान कर्मचारी और बदमाशों के बीच हाथापाई भी हुई।
विरोध करने पर पिस्टल से मारी गोली
पुलिस के अनुसार, लालजीभाई ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर पिस्टल से गोली चला दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी सोना-चांदी लेकर कार में फरार हो गए। वारदात में शामिल तीन अन्य युवक दूसरी कार में मौजूद थे।
घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गुजरात पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और उनके राजस्थान की ओर भागने की सूचना संबंधित पुलिस इकाइयों को दी। इसी सूचना के आधार पर उदयपुर और सिरोही पुलिस ने कार्रवाई कर पांच आरोपियों को पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।
विज्ञापन
गुजरात पुलिस से मिले इनपुट पर नाकाबंदी
उदयपुर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि राजकोट में हत्या और लूट की वारदात के बाद गुजरात पुलिस से सूचना मिली थी कि आरोपी राजस्थान की ओर भागे हैं। इसके बाद उदयपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू की। इसी दौरान सुखेर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार पांडे (24), पुत्र रामशपथ पांडे, और शिवम पांडे (26), पुत्र अशोक पांडे के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धानपुर क्षेत्र के निवासी हैं।
विज्ञापन
इस मामले में तीन अन्य साथियों को सिरोही पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया था। उदयपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों से एक किलो सोना और तीन किलो चांदी का पाउडर बरामद किया है। उनकी कार भी जब्त की गई है। आरोपियों को पकड़ने में सुखेर थाना प्रभारी भरत योगी और बड़गांव थाने के एएसआई कृष्णगोपाल की विशेष भूमिका रही। गुजरात पुलिस के उदयपुर पहुंचने पर गिरफ्तार आरोपियों को उसके सुपुर्द किया जाएगा।
1.55 करोड़ रुपये के सोना-चांदी की लूट
यह वारदात गुजरात के राजकोट के थोराला थाना क्षेत्र में हुई थी। जानकारी के अनुसार, तन्वी एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले लालजीभाई सरधरा 14 अक्टूबर 2026 की शाम सुरक्षा गार्ड के साथ फर्म की रिफाइनरी से रिफाइन किया हुआ सोना-चांदी लेने गए थे।
रिफाइनरी से करीब 1.55 करोड़ रुपये कीमत का सोना-चांदी थैले में लेकर जब लालजीभाई गेट से बाहर निकले, तभी वहां पहले से मौजूद युवकों ने थैला छीनने की कोशिश की। इस दौरान कर्मचारी और बदमाशों के बीच हाथापाई भी हुई।
विरोध करने पर पिस्टल से मारी गोली
पुलिस के अनुसार, लालजीभाई ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर पिस्टल से गोली चला दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी सोना-चांदी लेकर कार में फरार हो गए। वारदात में शामिल तीन अन्य युवक दूसरी कार में मौजूद थे।
घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गुजरात पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और उनके राजस्थान की ओर भागने की सूचना संबंधित पुलिस इकाइयों को दी। इसी सूचना के आधार पर उदयपुर और सिरोही पुलिस ने कार्रवाई कर पांच आरोपियों को पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।