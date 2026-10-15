राजस्थान: राजकोट में हत्या-लूट कर भागे आरोपी उदयपुर में पकड़े गए, जूते की सोल में छिपाया एक किलो सोना

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उदयपुर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि राजकोट में हत्या और लूट की वारदात के बाद गुजरात पुलिस से सूचना मिली थी कि आरोपी राजस्थान की ओर भागे हैं। इसके बाद उदयपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू की। इसी दौरान सुखेर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार पांडे (24), पुत्र रामशपथ पांडे, और शिवम पांडे (26), पुत्र अशोक पांडे के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धानपुर क्षेत्र के निवासी हैं।इस मामले में तीन अन्य साथियों को सिरोही पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया था। उदयपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों से एक किलो सोना और तीन किलो चांदी का पाउडर बरामद किया है। उनकी कार भी जब्त की गई है। आरोपियों को पकड़ने में सुखेर थाना प्रभारी भरत योगी और बड़गांव थाने के एएसआई कृष्णगोपाल की विशेष भूमिका रही। गुजरात पुलिस के उदयपुर पहुंचने पर गिरफ्तार आरोपियों को उसके सुपुर्द किया जाएगा।यह वारदात गुजरात के राजकोट के थोराला थाना क्षेत्र में हुई थी। जानकारी के अनुसार, तन्वी एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले लालजीभाई सरधरा 14 अक्टूबर 2026 की शाम सुरक्षा गार्ड के साथ फर्म की रिफाइनरी से रिफाइन किया हुआ सोना-चांदी लेने गए थे।रिफाइनरी से करीब 1.55 करोड़ रुपये कीमत का सोना-चांदी थैले में लेकर जब लालजीभाई गेट से बाहर निकले, तभी वहां पहले से मौजूद युवकों ने थैला छीनने की कोशिश की। इस दौरान कर्मचारी और बदमाशों के बीच हाथापाई भी हुई।पुलिस के अनुसार, लालजीभाई ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर पिस्टल से गोली चला दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी सोना-चांदी लेकर कार में फरार हो गए। वारदात में शामिल तीन अन्य युवक दूसरी कार में मौजूद थे।घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गुजरात पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और उनके राजस्थान की ओर भागने की सूचना संबंधित पुलिस इकाइयों को दी। इसी सूचना के आधार पर उदयपुर और सिरोही पुलिस ने कार्रवाई कर पांच आरोपियों को पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।