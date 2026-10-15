संघ प्रचारक से मारपीट: तत्कालीन थाना प्रभारी सहित छह पुलिसकर्मियों के मुख्यालय बदले

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आदेश के अनुसार, नरैना के तत्कालीन थाना अधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक उमराव गुर्जर को 11 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। अब उनके निलंबन काल के मुख्यालय में बदलाव किया गया है। पहले उनका मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन, जयपुर ग्रामीण निर्धारित था। इसे बदलकर अब रिजर्व पुलिस लाइन, बाड़मेर कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।इसी प्रकरण में निलंबित पांच अन्य पुलिसकर्मियों के मुख्यालय भी अलग-अलग जिलों में निर्धारित किए गए हैं। सहायक उप निरीक्षक ओंकार का मुख्यालय जैसलमेर और सहायक उप निरीक्षक रमेश का मुख्यालय फलौदी की रिजर्व पुलिस लाइन में तय किया गया है। वहीं, कांस्टेबल विनोद को पाली, कांस्टेबल कुलदीप को जालोर और कांस्टेबल महिपाल को सिरोही की रिजर्व पुलिस लाइन में नया मुख्यालय दिया गया है।पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार, सभी छह निलंबित पुलिसकर्मियों को निलंबन अवधि के दौरान अपने निर्धारित मुख्यालय पर रहना होगा। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब संघ प्रचारक के साथ थाने में कथित मारपीट के मामले में विभागीय जांच लंबित है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल मुख्यालय बदलने का आदेश निलंबन अवधि के लिए जारी किया गया है।