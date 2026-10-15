राजस्थान: इंस्टाग्राम प्रेमी के साथ अजमेर पहुंची विवाहिता की इलाज के दौरान मौत

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डीडवाना-कुचामन जिले के मीठड़ी निवासी ताराचंद खटीक और रायपुर की रहने वाली पुष्पा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संपर्क हुआ था। बातचीत का सिलसिला बढ़ने के साथ ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद ताराचंद रायपुर पहुंचा और पुष्पा को अपने साथ लेकर रवाना हो गया। पुष्पा एक बच्चे की मां थी, जबकि ताराचंद भी पहले से शादीशुदा है। दोनों अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक महिला की सेहत खराब हो गई।महिला की तबीयत बिगड़ने पर ताराचंद उसे 10 अक्तूबर को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर आया। उसने अस्पताल प्रशासन को जानकारी देते हुए पुष्पा को अपनी पत्नी बताकर भर्ती कराया। इलाज के दौरान जब डॉक्टरों और कर्मचारियों ने पहचान के दस्तावेज मांगे, तब ताराचंद ने आधार कार्ड प्रस्तुत किया। आधार कार्ड की जांच से पता चला कि महिला छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली है। चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया, लेकिन पूर्व से हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण 11 अक्तूबर को पुष्पा की मृत्यु हो गई। महिला की मौत और दस्तावेज की जांच के बाद सामने आए तथ्यों से पुलिस प्रशासन भी अचंभित रह गया।अस्पताल पुलिस चौकी के सुखपाल सिंह और सिपाही मुकेश ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तत्काल रायपुर पुलिस को दी। छत्तीसगढ़ पुलिस के रिकॉर्ड की पड़ताल करने पर पता चला कि रायपुर में पुष्पा के अपहरण का मामला पहले से दर्ज था। इस सूचना के बाद रायपुर पुलिस अजमेर पहुंची और प्रेमी ताराचंद को अपने साथ ले गई। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की पुलिस चौकी के प्रभारी सुखदेव ने बताया कि मृतका का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। रायपुर पुलिस और परिजनों के यहां पहुंचने के बाद ही शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।