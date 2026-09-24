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Hindi News ›   Rajasthan ›   Udaipur: Satish Poonia Takes Sharp Jibe at Gehlot, Says Former CM Has Aged; Faults Visible After Losing Power

उदयपुर: सतीश पूनिया का गहलोत पर तीखा हमला, बोले- बुजुर्ग हो गए हैं पूर्व सीएम, सत्ता जाते ही दिखने लगीं कमियां

Thu, 24 Sep 2026 08:41 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 24 Sep 2026 08:41 PM IST
सार

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अब बुजुर्ग हो चुके हैं। 

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Udaipur: Satish Poonia Takes Sharp Jibe at Gehlot, Says Former CM Has Aged; Faults Visible After Losing Power
उदयपुर में सतीश पूनिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। पूनिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अब बुजुर्ग हो चुके हैं, सत्ता जाते ही कांग्रेस नेताओं को दूसरों में केवल कमियां दिखने लगती हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के अधिकांश स्थानीय निकायों पर भाजपा का कब्जा हो चुका है और इसी राजनीतिक हार के कारण कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है।
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गहलोत सरकार के कार्यकाल पर निशाना
पूनिया ने कांग्रेस नेतृत्व पर केवल सत्ता के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 तक का गहलोत सरकार का कार्यकाल इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। उस दौर में पेपर लीक की पराकाष्ठा थी, भ्रष्टाचार चरम पर था और कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। 
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पूनिया ने निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत की सरपरस्ती में उन्हीं की सरकार के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। संकट के समय जनता को छोड़कर महीनों तक होटलों और रिसॉर्ट में बंद रहने वाली यह दुनिया की एकमात्र सरकार थी। उन्होंने कहा कि दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले गहलोत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
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उदयपुर में दिखेगा ट्रिपल इंजन का काम
उदयपुर नगर निगम में नए मेयर पारस सिंघवी और डिप्टी मेयर दिनेश भट्ट के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे सतीश पूनिया ने कहा कि राजनीति में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। सिंघवी और भट्ट की यह जोड़ी उदयपुर शहर की खूबसूरती को निखारने के साथ सभी व्यवस्थाओं का संचालन बेहतरीन तरीके से करेगी। उन्होंने कहा कि यह टीम केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय की 'ट्रिपल इंजन' सरकार की भावना को धरातल पर उतारेगी। भाजपा ने उदयपुर, जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में परिस्थितियों का सटीक आकलन करके सबको साथ लेकर फैसले किए हैं।

कार्यकर्ताओं में हुई धक्का-मुक्की
समारोह के दौरान निगम परिसर में भारी उत्साह के बीच अव्यवस्था देखने को मिली। दोपहर करीब 1 बजे जब सतीश पूनिया निगम कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मेयर और डिप्टी मेयर के कक्ष में क्षमता से कहीं अधिक लोग घुस गए, जिससे वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई कि कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों को कमरे के भीतर जाने और पूनिया के पास तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
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