राजस्थान: उदयपुर में बात बंद करने पर प्रेमी ने प्रेमिका पर किया चाकू से हमला, खुद का गला भी काटा

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उदयपुर के अंबामाता थानाधिकारी हुकम सिंह के अनुसार खारोल कॉलोनी निवासी तुलसी मेघवाल ने अपने पति को छोड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि उसका राजसमंद के डवुन सलोदा निवासी दिनेश सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच मोबाइल फोन पर लगातार बातचीत होती थी।पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से तुलसी ने दिनेश के फोन कॉल उठाना बंद कर दिया था। इससे दिनेश नाराज था। शुक्रवार रात वह राजसमंद से उदयपुर पहुंचा और खारोल कॉलोनी स्थित तुलसी के कमरे पर पहुंच गया।उस समय तुलसी के साथ उसकी मां पुष्पा और भाई चंपालाल भी मौजूद थे। आरोप है कि दिनेश ने वहां पहुंचते ही तुलसी पर चाकू से हमला कर दिया। गर्दन और गले पर चाकू लगने से तुलसी गंभीर रूप से घायल हो गई।तुलसी पर हमला होते देखकर उसकी मां पुष्पा और भाई चंपालाल बीच-बचाव के लिए पहुंचे। आरोप है कि दिनेश ने उन दोनों पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद तीनों की चीख-पुकार से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।लोगों को मौके पर आता देखकर दिनेश ने कथित तौर पर खुद के गले पर भी चाकू चला लिया। इसके बाद वह वहां से कुछ दूरी तक चला, लेकिन कुछ कदम आगे जाकर सड़क पर गिर गया।घटना की सूचना मिलने पर अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को उपचार के लिए एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। तुलसी और दिनेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार दिनेश की हालत गंभीर है।तुलसी के बाएं हाथ की अंगुलियों, सिर, गाल, गर्दन, गले और कलाई पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हमले के बाद दिनेश ने अपने गले और हाथ की नस काट ली। निढाल होकर गिरने से उसके सिर और चेहरे पर भी चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार तुलसी की मां पुष्पा और भाई चंपालाल को अपेक्षाकृत कम चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटना के कारणों, हमले की परिस्थितियों और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर जांच कर रही है।