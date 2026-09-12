राजस्थान: बांसवाड़ा में गरीबों के हक का 913 क्विंटल गेहूं गायब, लेम्प्स व्यवस्थापक समेत अन्य पर केस

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पुलिस के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक कालूराम निनामा ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पंचायत बड़वी के गांव बड़वी, उपला घंटाला एवं निचला घंटाला की तीन उचित मूल्य दुकानों का जिम्मा लेम्प्स व्यवस्थापक संभालते हैं। तीनों दुकानों के लिए विभाग की ओर से पोस मशीन और कोड आवंटित हुए हैं। गेहूं का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाता है।रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक गौरव सुथार ने तीनों दुकानों को आवंटित पोस कोड के आधार पर स्टॉक और वितरण की जांच की। इसमें सामने आया कि तीनों क्षेत्रों के पात्र उपभोक्ताओं के लिए सितंबर 2016 से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जांच के दौरान सामने आया कि जनवरी और फरवरी 2026 में उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर फिंगर लगाने के बावजूद गेहूं नहीं दिया गया। वहीं मार्च और अप्रैल माह का गेहूं भी वितरित नहीं किया गया। इस बारे में लेम्प्स व्यवस्थापक राजेश गुर्जर ने स्टॉक व अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। विभाग की ओर से जारी नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।रिपोर्ट के अनुसार तीनों केंद्रों पर वितरक को आवंटित, वितरण, स्टॉक और शेष रहे गेहूं की जानकारी लेने पर सामने आया कि कुल 1539.77 क्विंटल गेहूं होना था, किंतु कुल 912.99 क्विंटल का गबन पाया गया। इस पर लेम्प्स व्यवस्थापक प्रभुलाल चौधरी एवं अन्य के खिलाफ बीएनएस एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।