निकाय चुनाव: भाजपा के संपर्क में कांग्रेस के कई पार्षद, राजेंद्र राठौड़ का बड़ा दावा

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में ऐतिहासिक जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी 30 से ज्यादा निकायों में पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस से अपनी पार्टी की तुलना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल टुकड़ों में बंट चुका है और उसके अपने ही पार्षद भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का कोई भी नेता धरातल पर प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं दिया।