राजस्थान: आरएसी परिसर में पेड़ से लटका मिला हेड कांस्टेबल, फंदा लगाकर की आत्महत्या; जांच में जुटी पुलिस

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जिला मुख्यालय स्थित राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (आरएसी) नौवीं बटालियन परिसर में तैनात हेड कांस्टेबल ने रविवार सुबह पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान झुंझुनूं जिले के खेतड़ी थाना क्षेत्र स्थित दुदवा निवासी 54 वर्षीय हीरालाल के रूप में हुई है। वह टोंक में आरएसी में कार्यरत थे।