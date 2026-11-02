प्रकृति से खिलवाड़ मंजूर नहीं: जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय सख्त

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर की पृथ्वीराज नगर योजना में प्राकृतिक जल स्रोतों, जल निकासी मार्गों और जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई के समय स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती।