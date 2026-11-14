श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक धमाका: पंजाब से दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मदद करने वालों को भी हिरासत में लिया

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राजस्थान में रामसिंहपुर के पास रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट के मामले में पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने पंजाब के गुरदासपुर से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त जांच के बाद आरोपियों की मदद करने वाले एक होटल मालिक समेत तीन सहयोगियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कई अन्य संदिग्धों को भी नामजद किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं।