श्रीगंगानगर: अब महिलाएं निशाना… इसलिए आईएसआई का मोहरा बन गई 21 साल की महकदीप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामले की जांच कर रही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार महकदीप कौर पाकिस्तान में मौजूद 'शाह' और 'चाचा' कोड नेम वाले दो व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में थी। पुलिस जांच में यह बात साफ हुई है कि 'शाह' और 'चाचा' असल में पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट हैं। राजस्थान एटीएस प्रमुख दिनेश एमएन ने बताया कि इस मामले में ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिनसे पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में बैठे 'शाह' नाम के हैंडलर ने ही आरोपियों को आईईडी मुहैया कराया था और धमाके के लिए सटीक जगह भी बताई थी। आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह इस इलाके में तीन बार आए थे। उनकी पहली दो कोशिशें पूरी तरह नाकाम रही थीं, लेकिन उन्होंने हैंडलर के इशारे पर ही रेलवे पटरी पर ब्लास्ट किया।यह घटना श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर स्थित गांव 50 जीबी के पास 3 नवंबर को हुई थी। अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन के उस स्थान से गुजरने के कुछ ही देर बाद पटरी पर तेज धमाका हुआ था। आशंका जताई गई थी कि आरोपी अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाना चाहते थे। यह धमाका इतना भीषण था कि रेलवे पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो से तीन स्लीपर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ब्लास्ट के प्रभाव से स्लीपर के अंदर लगा सरिया बाहर निकल आया और रेलवे लाइन के क्लिप भी उखड़कर पटरी से अलग हो गए।पुलिस पूछताछ के दौरान महकदीप कौर ने बताया कि उसका तलाक हो चुका है और उसका पति मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में जेल में बंद है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आईएसआई अब जासूसी और आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए नया तरीका अपना रही है। इसके तहत एजेंट अकेली महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाते हैं, उन्हें पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं और बाद में पैसों का लालच देकर अपनी साजिशों में शामिल करते हैं। इससे पहले भी राजस्थान पुलिस ने गंगापुर सिटी से बबीता नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। बबीता को भी कथित तौर पर आईएसआई एजेंट ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर मोहरा बनाया था।