जयपुर: लैंडिंग के वक्त रनवे छूकर फिर हवा में उठा इंडिगो का विमान ; 17 मिनट बाद सुरक्षित उतरा

जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार दोपहर इंदौर से आ रहे इंडिगो के विमान की लैंडिंग के दौरान स्थिति ऐसी बनी कि पायलट को आखिरी वक्त पर फैसला बदलना पड़ा। विमान रनवे को छूने के बाद दोबारा हवा में उठ गया। पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं होने पर पायलट ने गो-अराउंड प्रक्रिया अपनाई। करीब 17 मिनट बाद दूसरे प्रयास में विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। विमान में 140 यात्री सवार थे। सभी सुरक्षित हैं।

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट 6E-7136 शुक्रवार को इंदौर से जयपुर आ रही थी। दोपहर करीब 1:03 बजे पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया। इस दौरान विमान की अप्रोच स्थिर नहीं थी। ऐसे में पायलट ने जोखिम लेने के बजाय लैंडिंग रोकने का फैसला किया और विमान को दोबारा हवा में उठा लिया।

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क्या होता है गो-अराउंड?

विमान की लैंडिंग के दौरान जब पायलट को लगता है कि परिस्थितियां सुरक्षित नहीं हैं या विमान सही तरीके से रनवे पर उतरने की स्थिति में नहीं है, तो वह लैंडिंग रोककर विमान को दोबारा हवा में ले जाता है। इस प्रक्रिया को गो-अराउंड कहा जाता है। इसके बाद पायलट विमान को फिर से लैंडिंग के लिए तैयार करता है।

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दूसरे प्रयास में दोपहर 1:20 बजे हुई लैंडिंग

पहली कोशिश के बाद विमान ने दोबारा लैंडिंग के लिए अप्रोच किया। करीब 17 मिनट बाद दोपहर 1:20 बजे विमान जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया। इस दौरान विमान में सवार 140 यात्रियों को कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित रहे। इस घटना में पायलट ने अस्थिर अप्रोच के दौरान लैंडिंग जारी रखने के बजाय गो-अराउंड का फैसला लिया। दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई।