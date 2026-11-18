श्रीगंगानगर में तीन नवंबर को हुए रेल ट्रैक धमाके की जांच में पुलिस को होटल के रजिस्टर, मोबाइल लोकेशन और वीडियो फुटेज से अहम सुराग मिले हैं। जांच से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार आरोपियों ने होटल में अपनी असली पहचान से कमरा लिया था। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन और रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने का कथित वीडियो भी जांच में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

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धमाके के 14 दिन बाद आरोपियों के कुछ वीडियो सामने आए हैं। इनमें आरोपी मेहकदीप कौर और देवेंद्र सिंह घटना से एक दिन पहले विजय नगर में उस होटल के पास एक डेयरी बूथ के बाहर सिगरेट पीते दिखाई दे रहे हैं, जहां वे ठहरे थे। बताया जा रहा है कि यह फुटेज दो नवंबर को एक ग्राहक ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में दोनों एक-दूसरे की ओर सिगरेट का धुआं छोड़ते नजर आ रहे हैं। एक अन्य वीडियो होटल के कमरे का बताया जा रहा है। इसमें देवेंद्र सिंह शीशे के सामने बाल संवारता दिखाई दे रहा है। पुलिस इन फुटेज को आरोपियों की गतिविधियों और घटनाक्रम से जोड़कर देख रही है।जांच अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपी पंजाब के गुरदासपुर से ट्रेन के जरिए बठिंडा पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने टैक्सी किराए पर ली और श्रीगंगानगर जिले में पहुंचे। दो नवंबर को उन्होंने सूरतगढ़-विजयनगर रोड स्थित एमआर होटल में कमरा लिया। यह होटल धमाके वाली जगह से करीब 25 किलोमीटर दूर है। आरोप है कि अगले दिन सुबह दोनों ने रेलवे ट्रैक पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाया और वहां से फरार हो गए। पुलिस को एक वीडियो भी मिला है, जिसमें कथित तौर पर रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक उपकरण लगाया जाता दिखाई देता है।जांचकर्ताओं को आशंका है कि शाह और उसके चाचा ने वीडियो कॉल के जरिए आरोपियों को धमाके को अंजाम देने के तरीके बताए थे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों को निर्देश कहां से मिले और पूरी साजिश में अन्य कौन लोग शामिल थे। होटल में दर्ज वास्तविक पहचान, मोबाइल फोन की लोकेशन और अलग-अलग वीडियो फुटेज ने पुलिस को आरोपियों की आवाजाही और घटना से पहले की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने में मदद की है। मामले में जांच जारी है।