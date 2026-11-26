सिरोही नगर पालिका आबूरोड में बोर्ड गठन के बाद भी विभिन्न समितियों का गठन नहीं होने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत निर्धारित 90 दिनों की समयसीमा बीतने के बावजूद समितियों का गठन नहीं होने पर पार्षद नरगिस कायमखानी ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल साधारण सभा की बैठक बुलाने और सभी आवश्यक समितियों का गठन करने की मांग की है।

90 दिन में समितियों का गठन अनिवार्य

पार्षद नरगिस कायमखानी ने ज्ञापन में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 का हवाला देते हुए कहा कि नगर पालिका बोर्ड के गठन के 90 दिनों के भीतर विभिन्न स्थायी एवं अन्य समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। इसके बावजूद आबूरोड नगर पालिका में अब तक समितियों का गठन नहीं हुआ है। यह विभागीय प्रावधानों की पालना पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना नगर पालिका प्रशासन और बोर्ड नेतृत्व की जिम्मेदारी है।

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विकास कार्यों और पार्षदों की भागीदारी पर असर

कायमखानी ने कहा कि समितियां नगर पालिका की प्रशासनिक और विकास संबंधी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इनके माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा, वित्तीय मामलों पर विचार, जनसमस्याओं का समाधान और प्रशासनिक निर्णयों की निगरानी की जाती है। समितियों का गठन नहीं होने से इन प्रक्रियाओं पर असर पड़ रहा है। साथ ही निर्वाचित पार्षदों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी प्रभावित हो रही है।

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तत्काल साधारण सभा बुलाने की मांग

पार्षद ने स्थानीय स्वशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए तत्काल साधारण सभा की बैठक बुलाने और समितियों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार से अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया मामला

कायमखानी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो मामले को स्थानीय स्वशासन विभाग के निदेशक, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। अब नगर पालिका प्रशासन की ओर से इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।