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चूरू में भीषण सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीन लोगों की मौत; परिवारों में मचा कोहराम

Thu, 01 Oct 2026 08:14 AM IST
सीकर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर Published by: सीकर ब्यूरो Updated Thu, 01 Oct 2026 08:14 AM IST
सार

चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा भालेरी-गलगीटी रोड पर हुआ, जहां बाइक आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। 

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Tragic Accident on Bhaleri-Sahwa Road, Three People Riding a Bike Killed
दुर्घटना - फोटो : amar ujala

विस्तार
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भालेरी थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए इस सड़क हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सड़क पर क्षतिग्रस्त बाइक और घायल लोगों को देखकर मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया।

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भालेरी-गलगीटी रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा
पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना मिलने पर ड्यूटी ऑफिसर और थाना प्रभारी अजय कुमार मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक पर लालचंद (40) पुत्र उदाराम नाथ निवासी मेहरावणसर, सुरेंद्र (20) पुत्र हीरालाल ब्राह्मण निवासी कोहिना और माला (22) पुत्री हीरालाल ब्राह्मण निवासी कोहिना सवार थे।
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आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा भिड़ी बाइक
बताया गया कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान भालेरी-गलगीटी रोड पर बाइक आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर के बाद बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जोरदार था कि मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
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अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई। तीनों गंभीर घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भालेरी भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। तीन युवाओं की मौत की खबर से परिवारों में कोहराम मच गया।

पुलिस ने दोनों वाहन किए जब्त
हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल तारानगर की मोर्चरी में रखवाया गया। अस्पताल में बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतकों के परिचित भी पहुंच गए। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।


हादसे की परिस्थितियों की जांच जारी
पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में बाइक के आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराने की बात सामने आई है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस परिस्थिति में हुआ और दुर्घटना के समय दोनों वाहनों की गति व स्थिति क्या थी। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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