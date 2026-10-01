फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Weather: Monsoon Exit Nears, Dry Days and Rising Heat Ahead

राजस्थान से मानसून की विदाई अंतिम दौर में: अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश से लौटेगा; अक्टूबर में बढ़ेगी गर्मी

Thu, 01 Oct 2026 06:51 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Thu, 01 Oct 2026 06:51 AM IST
सार

राजस्थान से मानसून की विदाई अंतिम दौर में है। अगले 2-3 दिन में पूरे प्रदेश से मानसून लौट सकता है। बारिश घटेगी, दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक बढ़ेगी।

विज्ञापन
Rajasthan Weather: Monsoon Exit Nears, Dry Days and Rising Heat Ahead
जयपुर का मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून वापसी की रेखा अब उदयपुर तक पहुंच चुकी है और अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी इसके लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

विज्ञापन

मानसून के कमजोर पड़ने के साथ बारिश का दौर भी सिमट गया है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 1 अक्टूबर को किसी भी जिले के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

विज्ञापन

कुछ जिलों में हुई हल्की से मध्यम बारिश

पिछले 24 घंटे में जयपुर, टोंक, उदयपुर और बीकानेर जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। फलोदी में सबसे अधिक 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- नया शेड्यूल जारी: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का बदला कैलेंडर, टीचिंग एसोसिएट परीक्षा 17 नवंबर से होगी शुरू

दिन में गर्मी, रात में हल्की ठंडक

मानसून की विदाई के साथ मौसम में दिन और रात के तापमान का अंतर बढ़ने लगा है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होगी, जबकि रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से सुबह-शाम हल्की ठंडक बढ़ सकती है।

सीकर और शेखावाटी सहित उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात और सुबह का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में दिन का तापमान ज्यादा रह सकता है।

पश्चिमी राजस्थान में बढ़ सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में एंटी-साइक्लोनिक गतिविधि के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अक्टूबर की शुरुआत में दिन के समय गर्मी का असर बना रहेगा, जबकि रात में मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक होने लगेगा। कुल मिलाकर मानसून की विदाई के साथ राजस्थान में बारिश का दौर कमजोर पड़ रहा है और अब मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने की ओर बढ़ रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed