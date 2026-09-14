'मेयर बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग': अशोक गहलोत ने चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, अफसरों को दी चेतावनी

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गहलोत के मुताबिक, पाली, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर नगर निगमों में भाजपा हार चुकी है। अब जोधपुर और अलवर में पुलिस के जरिए निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन्हें भाजपा के पक्ष में किया जा सके।पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस और जिला प्रशासन को निष्पक्ष भूमिका निभाने की चेतावनी देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण काम न हो। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और ऐसे अनुचित कृत्यों में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।ये भी पढ़ें-निकाय चुनाव के नतीजों के बीच गहलोत का यह बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उन नगर निगमों में, जहां भाजपा या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।