'मेयर बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग': अशोक गहलोत ने चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, अफसरों को दी चेतावनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Mon, 14 Sep 2026 03:15 PM IST
सार
राजस्थान के निकाय चुनाव परिणामों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पुलिस और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने जोधपुर और अलवर में निर्दलीय व कांग्रेस पार्षदों को डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से निष्पक्ष भूमिका निभाने की अपील की।
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विस्तार
जयपुर के नगर निगम चुनाव के नतीजों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि मनमाने तरीके से परिसीमन, पूरी सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और मुख्यमंत्री के रोड शो के बावजूद भाजपा को कई नगर निगमों में हार का सामना करना पड़ा है। अब मेयर बनाने के लिए पुलिस के दुरुपयोग की कोशिश की जा रही है।
पाली, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में भाजपा हार चुकी- गहलोत
गहलोत के मुताबिक, पाली, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर नगर निगमों में भाजपा हार चुकी है। अब जोधपुर और अलवर में पुलिस के जरिए निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन्हें भाजपा के पक्ष में किया जा सके।
पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष भूमिका निभाने की चेतावनी
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस और जिला प्रशासन को निष्पक्ष भूमिका निभाने की चेतावनी देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण काम न हो। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और ऐसे अनुचित कृत्यों में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाले निगमों पर नजर
निकाय चुनाव के नतीजों के बीच गहलोत का यह बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उन नगर निगमों में, जहां भाजपा या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
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पाली, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में भाजपा हार चुकी- गहलोत
गहलोत के मुताबिक, पाली, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर नगर निगमों में भाजपा हार चुकी है। अब जोधपुर और अलवर में पुलिस के जरिए निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन्हें भाजपा के पक्ष में किया जा सके।
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पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष भूमिका निभाने की चेतावनी
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस और जिला प्रशासन को निष्पक्ष भूमिका निभाने की चेतावनी देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण काम न हो। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और ऐसे अनुचित कृत्यों में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाले निगमों पर नजर
निकाय चुनाव के नतीजों के बीच गहलोत का यह बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उन नगर निगमों में, जहां भाजपा या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।