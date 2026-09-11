सीकर: निकाय चुनाव के बीच फर्जी मतदान के आरोप, कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे समेत दो महिलाएं पकड़ी गईं

सीकर नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत सीकर नगर परिषद सहित जिले की चार नगरीय निकायों में शुक्रवार को मतदान किया गया। दोपहर तक जिले में 55.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सीकर नगर परिषद में 45.48 प्रतिशत, लोसल नगर पालिका में 57.62 प्रतिशत, रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका में 56.78 प्रतिशत और धोद नगर पालिका में 60.70 प्रतिशत मतदान हुआ।

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